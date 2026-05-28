«Ο Σατσιάς μας είχε ξεκαθαρίσει πως αν κρίνει κάτι που δεν του αρέσει θα αποχωρούσε»

Κοινή απόφαση ήταν το διαζύγιο της Ομόνοιας Αραδίππου με τον Μαρίνο Σατσιά, όπως σημείωσε σε ραδιοφωνικές του τοποθετήσεις ο Κώστας Χριστοφόρου (Super Sport 104.0). Ο πρόεδρος των «Περιστεριών» ανέφερε πως η σχετική αλλαγή ήταν καλύτερη να γίνει τώρα παρά αργότερα.

Το σχετικό απόσπασμα: «Για τη μέχρι τώρα συνεργασία μας ήταν άριστη η σχέση μας και χωρίσαμε πολύ φιλικά. Για το παρακάτω το αφήσαμε, γιατί αποφασίσαμε να λύσουμε τη συνεργασία μας. Δεν θεωρώ ότι υπήρχαν κρούσεις από άλλες ομάδες στον Μαρίνο αλλά μπορεί να υπήρχαν στο μέλλον. Δεν είχε ρήτρα το συμβόλαιό του.

Του δώσαμε τον χρόνο που μας ζήτησε για να ξεκουραστεί ώστε να δει κι εκείνος τις σκέψεις του. Κρίναμε ότι είναι καλύτερο και για τις δύο πλευρές να έρθει αυτό το τέλος. Ειλικρινής ήταν πάντα ο Μαρίνος, μας είχε ξεκαθαρίσει πως αν κρίνει κάτι που δεν του αρέσει θα αποχωρούσε. Καλύτερη στιγμή τώρα που έγινε αυτό».

Για τις φήμες για το μέλλον του Σατσιά: «Οι αποφάσεις που παίρνουμε εμείς είναι για το καλό της ομάδας μας. Κρίναμε πως καλύτερα τώρα αυτή η δυσκολία παρά αργότερα. Για εμάς είναι ανοιχτό το σωματείο μας για τον Μαρίνο.