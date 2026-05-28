ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ανακοινώθηκε η εκλογική συνέλευση του σωματείου της Ομόνοιας

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ανακοινώθηκε η εκλογική συνέλευση του σωματείου της Ομόνοιας

Ανακοίνωση από το σωματείο των πρασίνων για την τακτική εκλογική γενική συνέλευση

Καλούνται όλα τα μέλη του Αθλητικού Συλλόγου ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ του Συλλόγου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026, στις 17:30 στο χώρο δεξιώσεων Pavilion (Αβραάμ Αντωνίου 2, Λακατάμια 2330), στη Λευκωσία.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Άρθρο 54 του Καταστατικού του Συλλόγου, απαρτία θεωρείται ότι αποτελεί το ½ συν ένα των τακτικών μελών που πλήρωσαν τις ετήσιες οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Σύλλογο. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η Συνέλευση αναβάλλεται για 30 λεπτά, οπότε όσοι παρευρίσκονται θεωρείται ότι αποτελούν απαρτία.Με βάση το Άρθρο 62 του Καταστατικού, μέλη που επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για εκλογή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να πράξουν τούτο οκτώ μέρες (8 πλήρη 24ωρα) πριν την ημέρα και ώρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευση γραπτώς και η πρόταση για συμπερίληψη στον κατάλογο των υποψηφίων θα πρέπει να υποστηρίζεται από δύο μέλη του Συλλόγου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά το κλείσιμο των υποψηφιοτήτων καταρτίζει κατάλογο υποψηφίων με αλφαβητική σειρά και ετοιμάζει τα ψηφοδέλτια για την ψηφοφορία.Συνεπώς οι υποψηφιότητες μπορεί να υποβληθούν μέχρι και τις 9 Ιουνίου 2026, η ώρα 17:30 στα γραφεία του Συλλόγου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο υποψηφιότητας κατόπιν επικοινωνίας με τον Επιχειρησιακό Διευθυντή του Συλλόγου στο τηλέφωνο 96 314127.Με βάση το Άρθρο 57 του Καταστατικού, κάθε μέλος που επιθυμεί να εγγράψει θέμα στην Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής Συνέλευσης πρέπει να ζητήσει τούτο γραπτώς από το Διοικητικό Συμβούλιο 5 εργάσιμες μέρες πριν την ημέρα και ώρα διεξαγωγής της, οπότε το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει εάν θα το εγγράψει ή όχι.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην Ημερήσια Διάταξη θέματα που ζητούνται από το 1/3 των μελών.Δικαίωμα ψήφου στις Συνελεύσεις έχουν όλα τα τακτικά μέλη, πλην των νέων μελών που πρέπει απαραίτητα να έχουν συμπληρώσει 3 μήνες ως μέλη. Όλα τα μέλη πρέπει απαραιτήτως να έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους και να έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους μέχρι τον προηγούμενο μήνα πριν την Συνέλευση.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

H απίθανη Τσβαλίνσκα έφτασε από τα προκριματικά στον τελικό του Roland Garros!

Τένις

|

Category image

«Συναγερμός» με Νεϊμάρ στη Βραζιλία, δεν ταξίδεψε για το τελευταίο φιλικό

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Μάντζιος: «Τα παιδιά τα έδωσαν όλα και τους αξίζουν συγχαρητήρια»

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η φοβερή διαφήμιση για το Μουντιάλ που... «έριξε» το ίντερνετ

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Στο... ραντάρ της Μάντσεστερ Σίτι o Tονάλι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έδειξε καλά στοιχεία και αρνήθηκε την ήττα με... buzzer beater η Ελλάδα

Ελλάδα

|

Category image

Μπήκε επίσημα στην εποχή Ιραόλα η Λίβερπουλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα βασικότερα σημεία της συμφωνίας ΑΠΟΕΛ με το επενδυτικό σχήμα του Σάββα Λιασή

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Δίνει 15 εκατ. στην Μπενφίκα για Μουρίνιο η Ρεάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

O Mιραμόν είναι εξαίρεση...

ΑΕΚ

|

Category image

Για την καλύτερη σεζόν στην ξενιτιά!

ΑΕΛ

|

Category image

Μια ανάσα από τον Σαϊμπάρι η Μπάγερν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πρόσημο θετικό για την Εθνική Κύπρου στη Λιουμπλιάνα

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Η Γιουνάιτεντ θέλει να κάνει «δικό» της τον Τσουαμενί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αποβολή για Παναγιώτη Ανδρέου στη Λιουμπλιάνα

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη