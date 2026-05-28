Ανακοινώθηκε η εκλογική συνέλευση του σωματείου της Ομόνοιας

Καλούνται όλα τα μέλη του Αθλητικού Συλλόγου ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ του Συλλόγου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026, στις 17:30 στο χώρο δεξιώσεων Pavilion (Αβραάμ Αντωνίου 2, Λακατάμια 2330), στη Λευκωσία.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Άρθρο 54 του Καταστατικού του Συλλόγου, απαρτία θεωρείται ότι αποτελεί το ½ συν ένα των τακτικών μελών που πλήρωσαν τις ετήσιες οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Σύλλογο. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η Συνέλευση αναβάλλεται για 30 λεπτά, οπότε όσοι παρευρίσκονται θεωρείται ότι αποτελούν απαρτία.Με βάση το Άρθρο 62 του Καταστατικού, μέλη που επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για εκλογή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να πράξουν τούτο οκτώ μέρες (8 πλήρη 24ωρα) πριν την ημέρα και ώρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευση γραπτώς και η πρόταση για συμπερίληψη στον κατάλογο των υποψηφίων θα πρέπει να υποστηρίζεται από δύο μέλη του Συλλόγου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά το κλείσιμο των υποψηφιοτήτων καταρτίζει κατάλογο υποψηφίων με αλφαβητική σειρά και ετοιμάζει τα ψηφοδέλτια για την ψηφοφορία.Συνεπώς οι υποψηφιότητες μπορεί να υποβληθούν μέχρι και τις 9 Ιουνίου 2026, η ώρα 17:30 στα γραφεία του Συλλόγου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο υποψηφιότητας κατόπιν επικοινωνίας με τον Επιχειρησιακό Διευθυντή του Συλλόγου στο τηλέφωνο 96 314127.Με βάση το Άρθρο 57 του Καταστατικού, κάθε μέλος που επιθυμεί να εγγράψει θέμα στην Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής Συνέλευσης πρέπει να ζητήσει τούτο γραπτώς από το Διοικητικό Συμβούλιο 5 εργάσιμες μέρες πριν την ημέρα και ώρα διεξαγωγής της, οπότε το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει εάν θα το εγγράψει ή όχι.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην Ημερήσια Διάταξη θέματα που ζητούνται από το 1/3 των μελών.Δικαίωμα ψήφου στις Συνελεύσεις έχουν όλα τα τακτικά μέλη, πλην των νέων μελών που πρέπει απαραίτητα να έχουν συμπληρώσει 3 μήνες ως μέλη. Όλα τα μέλη πρέπει απαραιτήτως να έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους και να έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους μέχρι τον προηγούμενο μήνα πριν την Συνέλευση.