Η Μπαρτσελόνα θέλει να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Άλβαρες πριν το Μουντιάλ

Ιδιαίτερα ενεργή δείχνει πως είναι η Μπαρτσελόνα στο θερινό μεταγραφικό παζάρι, με τους «μπλαουγκράνα» να κλείνουν, όπως όλα δείχνουν, τον Άντονι Γκόρντον από τη Νιούκαστλ και ασκούν ασφυκτική πίεση για να αποκτήσουν και τον Χούλιαν Άλαβαρες.

Με τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι να αποχωρεί το καλοκαίρι ως ελεύθερος, δημιουργείται ένα τεράστιο κενό στην κορυφή της επίθεσης και η Μπάρτσα έχει στοχεύσει στον 26χρονο, ως τον ιδανικό αντικαταστάτη του Πολωνού.

Δημοσίευμα από την Ισπανία αναφέρει ότι στόχος της Μπαρτσελόνα είναι να τελειώσει τη συγκεκριμένη μεταγραφή πριν καν ξεκινήσει το Μουντιάλ του 2026 σε Καναδά, Μεξικό και ΗΠΑ.

Το ίδιο δημοσίευμα μάλιστα αναφέρει ότι και η Ατλέτικο Μαδρίτης δεν έχει σκοπό να τραβήξει τις διαπραγματεύσεις, με στόχο η μετακίνηση του Άλβαρες να ολοκληρωθεί ομαλά και γρήγορα.

Ο Αργεντινός φορ φέτος μετράει 20 γκολ και εννέα ασίστ σε συνολικά 49 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις.