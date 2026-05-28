Η Κόμο εξετάζει την περίπτωση του Πιρόλα!

Η Κόμο έχει βάλει στο στόχαστρό της τον Λορέντσο Πιρόλα ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ιταλία.

Όπως αναφέρει η Gazzetta dello Sport, η ιταλική ομάδα σχεδιάζει την ενίσχυσή της με Ιταλούς ποδοσφαιριστές, ώστε να καλύψει τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής λίστας για τη συμμετοχή της στο Champions League.

Στο πλαίσιο αυτό, μία από τις περιπτώσεις που εξετάζονται για το κέντρο της άμυνας είναι ο στόπερ του Ολυμπιακού, Λορέντσο Πιρόλα, ο οποίος αγωνίζεται στους «ερυθρόλευκους» από το καλοκαίρι του 2024.

Ο 23χρονος αμυντικός δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2030, ενώ σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η πιθανή μεταγραφή του θα απαιτούσε ένα ποσό που ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

sdna.gr