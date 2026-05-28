Ασταμάτητη η Μπαρτσελόνα θέλει και τον Μπερνάρντο Σίλβα!

Μετά από αρκετά δύσκολα μεταγραφικά παράθυρα, γεμάτα οικονομικούς περιορισμούς και προβλήματα εγγραφών, η Μπαρτσελόνα ετοιμάζεται πλέον να κινηθεί με πολύ μεγαλύτερη ελευθερία στην αγορά.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα της «AS», οι Καταλανοί θεωρούν πλέον ότι θα έχουν τη δυνατότητα να επενδύσουν λίγο πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ για ενίσχυση το καλοκαίρι, εφόσον παρουσιαστεί η κατάλληλη ευκαιρία.

Ένας από τους στόχους τους είναι ο Μπερνάρντο Σίλβα. Ο Πορτογάλος μένει ελεύθερος το καλοκαίρι από την Μάντσεστερ Σίτι, μάλιστα αποχαιρέτησε τους φίλους των «πολιτών» σε μια φαντασμαγορική τελετή στην αγγλική πόλη, και πλέον ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα της καριέρας του.Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο, Χοσέ Αλβάρες και το «El Chiringuito», οι πρωταθλητές Ισπανίας θεωρούν πως η απόκτηση του διεθνή χαφ γίνεται ολοένα και πιο ρεαλιστική, καθώς τις τελευταίες ώρες έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην υπόθεση, με τις επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές να έχουν ενταθεί.

Οι Καταλανοί βλέπουν την περίπτωσή του ως μια εξαιρετικά σημαντική ευκαιρία στην αγορά, αφού ο ποδοσφαιριστής μπορεί να αποκτηθεί ως ελεύθερος. Από την πλευρά του, ο ίδιος ο Μπερνάρντο Σίλβα έχει θέσει ως απόλυτη προτεραιότητα τη μεταγραφή του στην Μπαρτσελόνα και εμφανίζεται ιδιαίτερα θετικός στο ενδεχόμενο συμφωνίας.

Παράλληλα, οι Καταλανοί έχουν έρθει ήδη σε συμφωνία με την Νιούκαστλ για τον Άντονι Γκόρντον, ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ, με τον Άγγλο διεθνή εξτρέμ να μετακομίζει στην Ισπανία για χάρη των πρωταθλητών Ισπανίας, οι οποίοι θέλουν να κάνουν δικό τους και τον Χούλιαν Άλβαρες έναντι 100 εκατομμυρίων ευρώ σε ένα deal που αναμένεται να ξεκαθαρίσει πριν το Μουντιάλ.

🚨 "El BARÇA ve cada vez más factible fichar a BERNARDO SILVA".



‼️ "El jugador prioriza el conjunto azulgrana".



Información de @10JoseAlvarez en #ChiringuitoBarcelona. pic.twitter.com/lSa0YY75eA — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 28, 2026

athletiko.gr