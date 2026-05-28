Προχωράει για να «κλείσει» βασικό τερματοφύλακα ο Παναθηναϊκός

Η υπόθεση του νέου βασικού γκολκίπερ είναι αυτή που φαίνεται να είναι αυτή την στιγμή σε πιο προχωρημένο στάδιο

Ο Παναθηναϊκός έκλεισε μέσα σε λίγες μέρες το θέμα του νέου προπονητή με την πρόσληψη του Γιάκομπ Νίστρουπ και πλέον μπαίνει στην φάση του μεταγραφικού του σχεδιασμού του, έχοντας ήδη ξεκαθαρίσει τις βασικές ανάγκες του ρόστερ ενόψει της νέας σεζόν.

Οι συζητήσεις του 38χρονου Δανού τεχνικού με τους δύο διευθυντές του «τριφυλλιού», Στέφανο Κοτσόλη και Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα έχουν καταλήξει σε τέσσερις βασικές προτεραιότητες: βασικός τερματοφύλακας, στόπερ, κεντρικός χαφ και επιθετικός, με στόχο οι συγκεκριμένες κινήσεις να έχουν ολοκληρωθεί έως το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στο Άπελντοορν της  Ολλανδία (22 Ιουνίου-5 Ιουλίου).

Η υπόθεση του νέου βασικού γκολκίπερ είναι αυτή που φαίνεται να είναι αυτή την στιγμή σε πιο προχωρημένο στάδιο, καθώς έχει γίνει ήδη εκτεταμένη προεργασία και υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις που έχουν ξεχωρίσει. Παράλληλα, υπάρχει πρόθεση παραμονής του Λούκας Τσάβες ως δεύτερης επιλογής.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, οι «πράσινοι» έχουν ρίξει μεγάλο βάρος στην ιταλική αγορά, αναζητώντας έναν τερματοφύλακα με προσωπικότητα, σταθερότητα και καλή συμμετοχή στο build-up, στοιχείο που θεωρεί κομβικό ο Νίστρουπ.

Μία από τις περιπτώσεις που εξετάστηκαν είναι ο Φλόριαν Βίγκελε της Βικτόρια Πλζεν, ο οποίος άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις στα μεταξύ τους ματς στο Europa League. Ωστόσο, οι απαιτήσεις των Τσέχων φτάνουν τα 6-7 εκατ. ευρώ, ποσό που θεωρείται πολύ υψηλό για τα δεδομένα της θέσης.

Επίσης, στο προσκήνιο έχει επιστρέψει και ο Ντομινίκ Κοτάρσκι της Κοπεγχάγης (και πρώην του ΠΑΟΚ), ο οποίος προτάθηκε ξανά στον Παναθηναϊκό, με τους Δανούς να εμφανίζονται ανοιχτοί ακόμη και σε πιθανό δανεισμό του.

