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Η βραδιά του Χάρι Κέιν: Έγινε ο απόλυτος ρέκορντμαν της Αγγλίας και παρουσίασε τη Χρυσή Μπάλα στο Γουέμπλεϊ!

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Χάρι Κέιν έφτασε τις 126 συμμετοχές και έγινε ο πρώτος σε εμφανίσεις στην ιστορία της εθνικής ομάδας, ενώ παράλληλα αποθεώθηκε από τον κόσμο στο Γουέμπλεϊ για την κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας.

Μια ιστορική βραδιά έζησε ο Χάρι Κέιν στο Γουέμπλεϊ, πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης της Αγγλίας με την Κροατία. Ο αρχηγός των «Τριών Λιονταριών» έφτασε τις 126 συμμετοχές με το εθνόσημο, αφήνοντας πίσω του τον θρυλικό Πίτερ Σίλτον, ο οποίος κρατούσε το ρεκόρ από το 1990 με 125 εμφανίσεις.

Μάλιστα, ο ίδιος ο Σίλτον βρέθηκε στον αγωνιστικό χώρο και παρέδωσε τιμητικά στον Κέιν το επετειακό καπελάκι, σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή. Ο Άγγλος επιθετικός παρουσίασε επίσης στο κοινό τη Χρυσή Μπάλα που κατέκτησε πρόσφατα, γνωρίζοντας την αποθέωση από τους φιλάθλους.

Το δικό του ξεχωριστό χρώμα στην τελετή έδωσε ο Λούκα Μόντριτς, προσφέροντας στον Κέιν μια συλλεκτική ρέπλικα της πρώτης μπάλας που έφεραν Άγγλοι στην Κροατία τον 19ο αιώνα.Τέλος, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ παρέδωσε στον αρχηγό της Αγγλίας μια κορνιζαρισμένη φανέλα με τον αριθμό «126», ολοκληρώνοντας μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.

 

 

 

 

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ΔΙΕΘΝΗΕυρωπαικες ΔιοργανωσειςEθνικες Ομαδες

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