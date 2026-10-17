Ο Παυλίδης των 3.000.000 και των 15 γκολ σε 15 αγώνες απέναντι στην Ομόνοια!

Όλοι οι προπονητές που έχουν συνεργαστεί μαζί του στην Μπενφίκα μιλούν γι' αυτό και πλέον κανείς δεν αμφιβάλλει, ότι η συνεισφορά του Βαγγέλη Παυλίδη στην ομάδα ξεπερνά τα γκολ που πετυχαίνει. Ωστόσο, ο διεθνής Έλληνας επιθετικός συνεχίζει να εντυπωσιάζει και στο σκοράρισμα την εφετινή σεζόν, καθώς είναι ο πρώτος σκόρερ των «αετών της Λισαβόνας», με 15 γκολ σε 15 αγώνες, στα οποία προσθέτει και τέσσερις ασίστ.

Ο Παυλίδης ξεκίνησε ως αναπληρωματικός στη νίκη με 4-1 επί της Σέλτικ την Πέμπτη (15/10) και σημείωσε το τέταρτο γκολ των «αετών». Το τέρμα είχε ιδιαίτερη σημασία για τον ίδιο, καθώς ο Έλληνας επιθετικός έκανε σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επισημαίνοντας ότι ήταν το 75ο γκολ του από τότε που υπέγραψε στην Μπενφίκα (το καλοκαίρι του 2024), σε όλες τις διοργανώσεις.

Συνολικά, έχει αγωνιστεί σε 125 παιχνίδια με τη φανέλα της πορτογαλικής ομάδας, εκ των οποίων στα 107 ξεκίνησε ως βασικός, ενώ πέρα από τα 75 γκολ του, έχει μοιράσει και 21 ασίστ.

Ο Παυλίδης αναφέρθηκε στη σημαντική στιγμή της Πέμπτης (15/10) με ένα ξεχωριστό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Ένα καλό ξεκίνημα στη League Phase του Europa League, η οποία συνεχίζεται. Μεγάλη βραδιά στο “ Ντα Λουζ” και ξεχωριστή για μένα, με το 75ο γκολ μου με αυτή τη φανέλα», έγραψε ο Έλληνας άσος, ο οποίος έκανε 7 παιχνίδια για να «βρει» δίχτυα.

Στις 13 Σεπτεμβρίου είχε πετύχει δύο γκολ στη νίκη με 3-1 επί της Ζιλ Βισέντε και στη συνέχεια έμεινε χωρίς γκολ στις αναμετρήσεις με τη Μίλαν, την Πόρτο και τη Βιτόρια Γκιμαράες, αλλά και στα παιχνίδια της Εθνικής Ελλάδας απέναντι στη Σερβία, τη Γερμανία (δύο φορές) και την Ολλανδία.

Ωστόσο, ακόμη και στα παιχνίδια στα οποία δεν σκόραρε, ο επιθετικός είχε θετική παρουσία και συνέβαλε στην επιθετική λειτουργία των ομάδων του. Μάλιστα, μοίρασε μία ασίστ με την Εθνική Ελλάδας στη νίκη με 2-1 επί της Σερβίας και μία ακόμη στην επικράτηση της Μπενφίκα με 2-0 απέναντι στη Βιτόρια Γκιμαράες.

Η Μπενφίκα απέκτησε τον Παυλίδη από την ολλανδική Άλκμααρ έναντι 18 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Έλληνας επιθετικός έχει συμβόλαιο με τους «αετούς» έως το 2029, ενώ η ρήτρα αποδέσμευσής του ανέρχεται στα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Ο 29χρονος φορ έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών συλλόγων σε διαφορετικές μεταγραφικές περιόδους και αυτή τη στιγμή συγκαταλέγεται στους ποδοσφαιριστές της Μπενφίκα με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία.

Γνωρίζοντας ότι αρκετές ομάδες του εξωτερικού παρακολουθούν την πορεία του, η διοίκηση της Μπενφίκα προχώρησε πρόσφατα σε αύξηση των αποδοχών του. Και πλέον ο Παυλίδης, που λάμβανε λίγο περισσότερα από δύο εκατομμύρια ευρώ ετησίως βρίσκεται πια στην κορυφή της μισθολογικής κλίμακας του συλλόγου, με ετήσιες καθαρές απολαβές που προσεγγίζουν τα τρία εκατομμύρια ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ