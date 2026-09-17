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Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις στο ΟΦΗ – Χόφενχαϊμ

ΓΗΠΕΔΟ

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Ευρωπαϊκή πρεμιέρα για τον ΟΦΗ, ο οποίος υποδέχεται τη Χόφενχαϊμ στις 19:45 στο Ηράκλειο, για την 1η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League. Η κρητική ομάδα αρχίζει από την έδρα της τη διαδρομή της στη διοργάνωση, απέναντι σε έναν αντίπαλο από την Bundesliga.

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Ευρωπαϊκή πρεμιέρα για τον ΟΦΗ, ο οποίος υποδέχεται τη Χόφενχαϊμ στις 19:45 στο Ηράκλειο, για την 1η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League. Η κρητική ομάδα αρχίζει από την έδρα της τη διαδρομή της στη διοργάνωση, απέναντι σε έναν αντίπαλο από την Bundesliga.

Η Stoiximan προσφέρει ανταγωνιστικές αποδόσεις για την αναμέτρηση, με τη Χόφενχαϊμ να είναι το φαβορί για τη νίκη στο 1.42. Η ισοπαλία προσφέρεται στα 4.60, ενώ η επικράτηση του ΟΦΗ ανεβαίνει στα 7.80.

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Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αγορά για τα δοκάρια. Το ενδεχόμενο να καταγραφεί τουλάχιστον ένα δοκάρι στην αναμέτρηση προσφέρεται στο 1.80, ενώ για περισσότερα από ένα δοκάρια η απόδοση ανεβαίνει στα 3.65.

Στις ειδικές επιλογές, το ενδεχόμενο να καταλογιστεί πέναλτι κατά τη διάρκεια του αγώνα προσφέρεται στα 2.80.

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Ευρωπαικες Διοργανωσεις

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