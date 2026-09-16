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Η ρουκέτα Μπάλκοβετς έπληξε την Θέλτα και ιδανικό ξεκίνημα για την Ομόνοια!

ΓΗΠΕΔΟ

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Φοβερή Ομόνοια στο ΓΣΠ λύγισε την Θέλτα επικρατώντας με 1-0 χάρη στην γκολάρα του Μπάλκοβετς στο 88΄.

Εντυπωσιακό ξεκίνημα για την Ομόνοια στη League Phase του Europa League με τους πράσινους να πανηγυρίζουν την πρώτη τους νίκη (1-0) κόντρα στην Θέλτα. «Χρυσός» σκόρερ για την ομάδα του Μπεργκ ο Γιούρε Μπάλκοβετς ο οποίος στο 88ο λεπτό εξαπέλυσε μία βολίδα εκτός περιοχής νικώντας τον Ράντου και δίνοντας στους πράσινους το πρώτο τρίποντο.

Το ματς…

Η πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι σημειώθηκε στο 9ο λεπτό με τον Εβάντρο να κάνει το φαλτσαριστό σουτ εκτός περιοχής και τον Ράντου να διώχνει εντυπωσιακά σε κόρνερ. Η απάντηση των Ισπανών ήρθε στο 28΄με τον Ντουράν να απειλεί εντός περιοχής και τον Φαμπιάνο να αποκρούει. Στο 31΄ήταν η σειρά του Ντουβέρν να δοκιμάσει το πόδι του, όμως και πάλι ο Ρουμάνος γκολκίπερ είχε απάντηση. Εφτά λεπτά αργότερα, ο Ανδρέου επίσης με σουτ έξω από την περιοχή δεν κατάφερε να νικήσει τον Ράντου.

Στο δεύτερο μέρος η Θέλτα προσπάθησε να μπει δυνατά και να ελέγξει τον ρυθμό. Οι παίκτες του Μπεργκ δεν πανικοβλήθηκαν και σταδιακά κατάφεραν να κρατήσουν μακριά την Θέλτα. Το σουτ του Νούνιες στο 66΄πέρασε πάνω από τα δοκάρια ενώ στο 69΄ακυρώθηκε γκολ των φιλοξενούμενων για οφσάιντ.

Οι πράσινοι δειλά δειλά έγιναν πιο απαιτητικοί στο παιχνίδι και τελικά κατάφεραν να λυγίσουν τους Ισπανούς με τον Γιούρε Μπάλκοβετς να εκτελεί από μακρινή απόσταση τον Ράντου ο οποίος δεν κατάφερε να το βγάλει κι αυτό.

Η Ομόνοια κατάφερε να κρατήσει το υπέρ της προβάδισμα μέχρι το φινάλε και να πανηγυρίσει ένα μεγάλο αποτέλεσμα.

To LIVE του αγώνα:

Τέλος αγώνα. 

90΄Τρία λεπτά ο έξτρα χρόνος. 

88΄ΓΚΟΛ η Ομόνοια! 1-0 με την βολίδα του Μπάλκοβετς εκτός περιοχής! 

83΄Σουτ στην κίνηση του Ρομάν λίγο έξω από την περιοχή, έδιωξε σε κόρνερ ο Φαμπιάνο.

78΄Γίνεται πιο απαιτητική η Ομόνοια. 

69΄Η Θέλτα σκοράρει όμως το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ. 

66΄Σουτ του Νούνιεζ εκτός περιοχής, πάνω από τα δοκάρια. 

57΄Δεκάλεπτο στο δεύτερο μέρος χωρίς να προκύψει αξιόλογη προσπάθεια μπροστά στις δύο εστίες. 

46΄Ξεκίνησε το β΄μέρος.

Ημίχρονο

38΄Νέα φάση για την Ομόνοια, νέο μακρινό σουτ, νέα τρομερή επέμβαση από τον Ράντου! Αυτή την φορά ήταν ο Ανδρέου που έκανε το δυνατό σουτ εκτός περιοχής. 

31΄Νέα μεγάλη ευκαιρία για την Ομόνοια! Φοβερό σουτ του Ντουβέρν με το αριστερό, ο Ράντου κάνει επαφή με την μπάλα η οποία χτυπά και στο δοκάρι και πάει σε κόρνερ. 

28΄Ευκαιρία για την Θέλτα, ο Ντουράν με σουτ στην κίνηση εντός περιοχής, είδε τον Φαμπιάνο να μπλοκάρει. 

25΄Η Ομόνοια δεν έχει κινδυνεύσει παρόλο που οι Ισπανοί έχουν πάρει την πρωτοβουλία των κινήσεων. 

9 Μεγάλη ευκαιρία για την Ομόνοια! Ο Εβάντρο έκανε το σουτ εκτός περιοχής με τον Ράντου να διώχνει εντυπωσιακά. 

1΄Σέντρα! 

ΟΜΟΝΟΙΑ: Φαμπιάνο, Ντουβέρν, Κουλιμπαλί, Σάτκα, Μπάλκοβετς, Μάριτς, Ανδρέου, Εβάντρο, Τάνκοβιτς (63΄Μπράουερς), Μοντνόρ, Ντιονί (75΄Κακουλλής)

ΘΕΛΤΑ: Ράντου, Μάρκος Αλόνσο, Στάρφελτ, Χάβι Ροντρίγκες, Καρέιρα, Μπούρσιο (72΄Άλβαρες), Ρομάν, Νούνιες (78'Ιγκλέσιας), Ντρούεχ (56΄Σβέντμπεργκ), Φεράν (56΄Γκονζάλεθ), Ντουράν (72΄Φέμπας)

ΣΚΟΡΕΡ: 88΄ Μπάλκοβετς 

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: -/68΄Σβέντμπεργκ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Μπάλαζ Μπέρκε

VAR: Μπένσε Σόνκα (Ουγγαρία)

Κατηγορίες

Ευρωπαικες ΔιοργανωσειςΟΜΟΝΟΙΑ

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