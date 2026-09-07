Πυξίδα η αντίδραση για την... έκπληξη

Βουτιά στα δύσκολα με το... καλησπέρα για τον Ολυμπιακό, ο οποίος ταξιδεύει απόψε (19:00) με προορισμό το «Στέλιος Κυριακίδης» για να παίξει με την Πάφος FC. Οι μαυροπράσινοι πήραν τον πρώτο τους βαθμό στην πρεμιέρα, και μάλιστα με εντυπωσιακό τρόπο, αφού επέστρεψαν από το 1-3 και απέσπασαν την ισοπαλία 3-3 κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα.

Πάνω λοιπόν σε αυτήν την αντίδραση θέλουν να χτίσουν και να κάνουν την πρώτη έκπληξη της περιόδου. Οι Παφίτες προέρχονται από κατάκτηση του Super Cup, η οποία συνοδεύτηκε και από πολύ καλή εμφάνιση, κι αυτό γέρνει τη ζυγαριά προς τους γηπεδούχους. Ο Ολυμπιακός όμως θα πάει στην Πάφο χωρίς άγχος με στόχο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Εξάλλου, σε τέτοιου είδους ματς, κάθε βαθμός είναι καλοδεχούμενος.

Όσον αφορά το αγωνιστικό, ο Κωστή αναμένει για το αν θα είναι έτοιμοι να δώσουν βοήθειες οι Προκόπ, Κυνηγόπουλος και Ενρίκε.