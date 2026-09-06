Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για τα 6.700.000 στο ΤΖΟΚΕΡ!

Φουντώνει το ενδιαφέρον στο ΤΖΟΚΕΡ αφού ούτε στην κλήρωση της Κυριακής (06/09) βρέθηκε τυχερός στην 1η κατηγορία που μοίραζε 6.700.000.

Έτσι την ερχόμενη Τρίτη (08/09) οι παίκτες του συγκεκριμένου παιχνιδιού της Allwyn θα διεκδικήσουν 7.100.000.

Να σημειωθεί πως βρέθηκε ένας τυχερός στη 2η κατηγορία ο οποίος θα βάλει στην τσέπη του 100.000.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 4, 11, 23, 28, 40 και ΤΖΟΚΕΡ το 14.