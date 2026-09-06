Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για τα 6.700.000 στο ΤΖΟΚΕΡ!
ΓΗΠΕΔΟ
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Κοιτάξτε τα δελτία σας, ίσως η τύχη να σας έχει χαμογελάσει...
Φουντώνει το ενδιαφέρον στο ΤΖΟΚΕΡ αφού ούτε στην κλήρωση της Κυριακής (06/09) βρέθηκε τυχερός στην 1η κατηγορία που μοίραζε 6.700.000.
Έτσι την ερχόμενη Τρίτη (08/09) οι παίκτες του συγκεκριμένου παιχνιδιού της Allwyn θα διεκδικήσουν 7.100.000.
Να σημειωθεί πως βρέθηκε ένας τυχερός στη 2η κατηγορία ο οποίος θα βάλει στην τσέπη του 100.000.
Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 4, 11, 23, 28, 40 και ΤΖΟΚΕΡ το 14.