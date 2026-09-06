ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Είχαν... κέφια και ρέντα ΑΕΚ και ΑΠΟΕΛ και τα νέα βλέμματα στο «Αλφαμέγα»

Με μπόλικα γκολ συνεχίστηκε η δράση της 2ης αγωνιστικής.

Ο ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ και η ΑΕΚ στη Λάρνακα είχαν... κέφια και ρέντα. Οι γαλαζοκίτρινοι διέσυραν με 6-0 την ΑΕΛ και σημείωσαν την πρώτη τους φετινή νίκη ενώ οι κιτρινοπράσινοι με τεσσάρα απέδρασαν εύκολα από το «Αμμόχωστος» σε βάρος της Νέας Σαλαμίνας. Και ενώ υπολείπονται ακόμη δύο ματς, έχουν επιτευχθε 22 γκολ.

Πλέον τα βλέμματα στρέφονται στο νέο ντέρμπι στο «Αλφαμέγα». Τη Δευτέρα το βράδι ο Άρης θα υποδεχθεί την Ομόνοια, με τις δύο ομάδες να προέρχονται από ισοπαλία στην πρεμιέρα και τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο.

Νωρίτερα αύριο (07/09), η Πάφος FC θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό, όντας το μεγάλο φαβορί για τη νίκη και το δύο στα δύο.

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου

ΑΛΣ Ομόνοια 29Μ - Καρμιώτισσα 2-2

Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου

Απόλλων – Ανόρθωση 3-1

Ομόνοια Αραδίππου – Ε.Ν.Υ. Ύψωνα 2-1

Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου

ΑΠΟΕΛ – ΑΕΛ 6-0

Νέα Σαλαμίνα – ΑΕΚ 1-4

Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου

19:00 Πάφος F.C. – Ολυμπιακός

20:00 Άρης - Ομόνοια

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ (3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)

Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου

20:00 ΑΕΛ – Νέα Σαλαμίνα

Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου

19:00 Ανόρθωση – ΑΠΟΕΛ

19:00 Καρμιώτισσα - Ομόνοια Αραδίππου

20:00 Ομόνοια – Απόλλων

Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου

19:00 ΑΕΚ – Πάφος FC

20:00 Ολυμπιακός - Ομόνοια 29Μ

Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου

20:00 Ε.Ν. Ύψωνα – Άρης