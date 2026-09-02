Μεσογειακοί: Kλείσιμο με νέο χρυσό από τον Μάριο Γεωργίου, στο βάθρο και ο Νεόφυτος Κυριάκου

Το τρίτο του μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες «Τάραντο 2026» πήρε ο Μάριος Γεωργίου, που πήρε και το χρυσό στο μονόζυγο, μετά το χρυσό στο σύνθετο ατομικό και το αργυρό στο μονόζυγο.

Με το πρόγραμμά του ο Μάριος Γεωργίου πήρε 14.200 βαθμούς, η καλύτερη βαθμολογία του τελικού, με τον οποίο ολοκληρώθηκε η παρουσία της κυπριακής αποστολής. Στο βάθρο μαζί του και ο Νεόφυτος Κυριάκου, ο οποίος το πρόγραμμά του βαθμολογήθηκε με 13,100.

Για τον Μάριο Γεωργίου, τον πολυνίκη Κύπριο σε Μεσογειακούς Αγώνες, είναι το πέμπτο μετάλλιο σε Μεσογειακούς Αγώνες, ενώ έχει και δύο αργυρά και ισάριθμα χάλκινα.

Τα μετάλλια της Κύπρου

Εφτά χρυσά: Μάριος Γεωργίου (σύνθετο, μονόζυγο), Φίλιππα Φωτοπούλου (μήκος), Ιωσήφ Κεσίδη (σφυροβολία), Κάλια Αντωνίου (100μ. ελεύθερο, 50μ. ελεύθερο) και Σοφία Ασβεστά (τζούντο).

Έξι αργυρά: Έλενα Κουλιντσένκο (ύψος), Μίλαν Τράικοβιτς (110μ. εμπόδια), Μπογκτάν Ζαμπελίνσκι (ατομική χρονομέτρηση, ποδηλασία), Σάβια Χατζηχαραλάμπους (κανό – καγιάκ) και Πέτρο Χριστοδουλίδη (τζούντο), Μάριος Γεωργίου (δίζυγο)

Πέντε χάλκινα: Θεοδοσία Γιαμούκη (καράτε), Κωνσταντίνα Νικολάου και Νικόλα Βασιλείου (σκοποβολή), Λευτέρης Νέο και Μέλιος Ευσταθίου (τένις), Νεόφυτος Κυριάκου (μονόζυγο)