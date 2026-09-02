ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μεσογειακοί: Kλείσιμο με νέο χρυσό από τον Μάριο Γεωργίου, στο βάθρο και ο Νεόφυτος Κυριάκου

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Διπλή εκπροσώπηση στο βάθρο για την Κύπρο με δύο παρουσίες στα μετάλλια του μονόζυγου

Το τρίτο του μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες «Τάραντο 2026» πήρε ο Μάριος Γεωργίου, που πήρε και το χρυσό στο μονόζυγο, μετά το χρυσό στο σύνθετο ατομικό και το αργυρό στο μονόζυγο.

Με το πρόγραμμά του ο Μάριος Γεωργίου πήρε 14.200 βαθμούς, η καλύτερη βαθμολογία του τελικού, με τον οποίο ολοκληρώθηκε η παρουσία της κυπριακής αποστολής. Στο βάθρο μαζί του και ο Νεόφυτος Κυριάκου, ο οποίος το πρόγραμμά του βαθμολογήθηκε με 13,100.

Για τον Μάριο Γεωργίου, τον πολυνίκη Κύπριο σε Μεσογειακούς Αγώνες, είναι το πέμπτο μετάλλιο σε Μεσογειακούς Αγώνες, ενώ έχει και δύο αργυρά και ισάριθμα χάλκινα.

Τα μετάλλια της Κύπρου

Εφτά χρυσά: Μάριος Γεωργίου (σύνθετο, μονόζυγο), Φίλιππα Φωτοπούλου (μήκος), Ιωσήφ Κεσίδη (σφυροβολία), Κάλια Αντωνίου (100μ. ελεύθερο, 50μ. ελεύθερο) και Σοφία Ασβεστά (τζούντο).

Έξι αργυρά: Έλενα Κουλιντσένκο (ύψος), Μίλαν Τράικοβιτς (110μ. εμπόδια), Μπογκτάν Ζαμπελίνσκι (ατομική χρονομέτρηση, ποδηλασία), Σάβια Χατζηχαραλάμπους (κανό – καγιάκ) και Πέτρο Χριστοδουλίδη (τζούντο), Μάριος Γεωργίου (δίζυγο)

Πέντε χάλκινα: Θεοδοσία Γιαμούκη (καράτε), Κωνσταντίνα Νικολάου και Νικόλα Βασιλείου (σκοποβολή), Λευτέρης Νέο και Μέλιος Ευσταθίου (τένις), Νεόφυτος Κυριάκου (μονόζυγο)

 

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Μάχη» για τη μεγάλη κίνηση

ΑΕΛ

|

Category image

Μετά την «σκούπα», πήρε 16 παίκτες ο Χριστοφή για την άνοδο

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Ανακοίνωσε στόπερ ο Ολυμπιακός!

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Η πρώτη απώλεια και η... επιστράτευση

ΑΕΚ

|

Category image

Ο απόλυτος φόρος τιμής στον Μέσι: Ολα τα παιχνίδια στην Αργεντινή θα διακόπτονται στο 10ο λεπτό

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Απευθείας πέναλτι

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Σαν να μην έλειψαν ποτέ...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Υπάρχει μεγάλη απόσταση

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τέσσερις με τον Καρίγιο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Χρόνο και ώθηση ο Σεγιές

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ανακοίνωσε (και) Καρίγιο ο ΑΠΟΕΛ!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Η... μπηχτή του Εντσο Φερνάντες στην Τσέλσι: «Ηταν όνειρό μου να αγωνιστώ σε μια μεγάλη ομάδα όπως η Σίτι»

Premier League

|

Category image

Ο Φάμπρεγας «προπονητής της χρονιάς» στη Serie A

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Μόντριτς: «Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι το σπίτι μου, θέλω να γυρίσω και να ζήσω εκεί»

La Liga

|

Category image

«Έδεσε» Μιλοσάβλιεβιτς η ΑΕΛ!

ΑΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη