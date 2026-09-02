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Παναγιώτου: «Ένα μεγάλο "ευχαριστώ" και ένα δύσκολο "αντίο" - Εις το επανιδείν»

ΓΗΠΕΔΟ

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Είπε το δικό του αντίο στην πράσινη οικογένεια

Ο Νικόλας Παναγιώτου αποτελεί παρελθόν από την Ομόνοια, καθώς αποχώρησε μετά από επτά χρόνια για να μεταγραφεί στην Ουτρέχτη. Μέσω ανάρτησης στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ο Κύπριος αμυντικός αποχαιρέτησε την οικογένεια των πρασίνων. 

Αναλυτικά: «Προς όλο τον κόσμο της Ομόνοιας, Ήρθε η στιγμή να πω ένα μεγάλο "ευχαριστώ" και ένα δύσκολο "αντίο". Δεν είναι εύκολο να γράφω αυτό το μήνυμα, γιατί η Ομόνοια αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής και της ποδοσφαιρικής μου διαδρομής.

Από την πρώτη στιγμή που ήρθα στην ομάδα, ένιωσα την εμπιστοσύνη και τη στήριξη των ανθρώπων της. Η Ομόνοια μου έδωσε την ευκαιρία να εξελιχθώ, να αγωνιστώ σε υψηλό επίπεδο και να αναδείξω τις δυνατότητές μου. Για όλα αυτά θα είμαι πάντα ευγνώμων.

Μαζί ζήσαμε όμορφες στιγμές, δύσκολες στιγμές, χαρές και απογοητεύσεις. Όλα αυτά, όμως, είναι κομμάτια μιας διαδρομής που θα κουβαλώ μαζί μου για πάντα.

Σε κάθε αγώνα προσπάθησα να δώσω το 100% και να τιμήσω τη φανέλα που φορούσα. Η αγάπη και η στήριξη που πήρα από τον κόσμο της Ομόνοιας θα μείνουν για πάντα χαραγμένες μέσα μου.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συμπαίκτες μου, στους προπονητές, στο προσωπικό και σε όλους τους ανθρώπους της ομάδας που συνέβαλαν σε αυτή τη διαδρομή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Σίμο που πίστευε πάντα σε εμένα όλα αυτά τα χρόνια και στον πρόεδρο που ήταν πάντα εκεί για όλους μας.

Και φυσικά, ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στον κόσμο. Μπορεί σήμερα να αποχαιρετώ την Ομόνοια, όμως δεν αποχαιρετώ τις αναμνήσεις, τους ανθρώπους και όλα όσα έζησα εδώ. Αυτά θα είναι πάντα μέρος μου.

Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για όλα. Εις το επανιδείν».

 

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