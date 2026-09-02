Άλλο ένα μετάλλιο για τον Μάριο Γεωργίου!

Μετά το χρυσό στο σύνθετο, ο Μάριος Γεωργίου κατέκτησε άλλο ένα μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες «Τάραντο 2026», αυτή τη φορά το αργυρό στο δίζυγο.

Το πρόγραμμα του Κύπριου γυμναστή του έδωσε 14.000 βαθμούς, όσα και του Τούρκου που πήρε το χρυσό.

Αυτό ήταν το 16ο μετάλλιο για την Κύπρο στη διοργάνωση, ενώ σε λίγη ώρα ο Μάριος Γεωργίου, όπως και o Nεόφυτος Κυριάκου θα αγωνιστούν στον τελικό του μονόζυγου.