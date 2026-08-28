Το παράδοξο με την ομάδα Β' Κατηγορίας που θα παίξει ο Ολυμπιακός στο Europa League

Ο Ολυμπιακός έμαθε το μεσημέρι της Παρασκευής (28/8) τους οκτώ αντιπάλους του για τη League Phase του Europa League, με τις Μίλαν, Σπάρτα Πράγας, Γιαγκελόνια, Χόφενχαϊμ, Μαρσέιγ, Ρεν, Τσέλιε και Τορέενσε να στέκονται στο δρόμο του προς τα νοκ-άουτ της διοργάνωσης. Κι αν για τις πρώτες επτά λίγο -πολύ ξέρουμε τί να περιμένουμε από τις προηγούμενες παρουσίες τους στην Ευρώπη, η όγδοη και τελευταία αποτελεί δεδομένα μια ιδιάζουσα περίπτωση.

Πόσες ομάδες άλλωστε στο παρελθόν που συμμετείχαν στο Europa League, την ίδια ακριβώς σεζόν αγωνιζόντουσαν στη δεύτερη κατηγορία της χώρας τους; Η Τορέενσε πρόκειται για μια τέτοια περίπτωση! Με μόλις έξι παρουσίες σε ολόκληρη την ιστορία της στην πρώτη κατηγορία του πορτογαλικού ποδοσφαίρου, η Τορέενσε δεν πρόκειται για μέγεθος στην Ιβηρική.

Το Κύπελλο κόντρα στον Ιωαννίδη και το ραντεβού με την ιστορία

Αντίθετα, έχει περάσει τα περισσότερα χρόνια της ζωής της παλεύοντας στις χαμηλότερες κατηγορίες, βυθισμένη στην ανυποληψία, όμως την περσινή σεζόν κατάφερε για πρώτη φορά να δοκιμάσει αυτό το γλυκό νέκταρ της επιτυχίας. Ξεκινώντας από τον πρώτο γύρο του Κυπέλλου Πορτογαλίας κι ανεβαίνοντας ένα - ένα τα σκαλιά, η Τορέενσε έφτασε την προηγούμενη χρονιά μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης, εκεί όπου τέθηκε αντιμέτωπη με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας των Ιωαννίδη - Βαγιαννίδη.

Στο μεγάλο ραντεβού, ελάχιστοι έδιναν πιθανότητες στην Σταχτοπούτα. Τα Λιοντάρια άλλωστε ήταν το απόλυτο φαβορί για να κατακτήσουν το τρόπαιο, όμως η ιστορία γράφτηκε διαφορετικά. Η Τορέενσε κατέθεσε ό,τι είχε στο γήπεδο σε 120 λεπτά αγώνα και με το τελικό 2-1 στην παράταση κατέκτησε το πρώτο Κύπελλο Πορτογαλίας στην ιστορία της, ρίχνοντας στο καναβάτσο την αποσβολωμένη Σπόρτινγκ!

Ένα τρόπαιο που παράλληλα της χάρισε για πρώτη φορά και το εισιτήριο για διοργάνωση της UEFA, με την Τορέενσε να γίνεται μόλις η τρίτη ομάδα στην ιστορία της Πορτογαλίας που συμμετέχει σε ευρωπαϊκό τουρνουά, ενώ συνάμα αγωνίζεται σε χαμηλότερη κατηγορία. Στο φινάλε της περασμένης σεζόν βέβαια, θα μπορούσε να είχε αποφύγει αυτή τη μοίρα.

Στο τέλος της κανονικής περιόδου άλλωστε κατέκτησε την 3η θέση και βρέθηκε στα play-offs ανόδου, όπου κοντραρίστηκε με την Κάζα Πία σε διπλές αναμετρήσεις. Μετά το άσφαιρο 0-0 ωστόσο του πρώτου αγώνα, η τελευταία πήρε τη νίκη με 2-0 στη ρεβάνς και διατήρησε την Τορέενσε δέσμια στη δεύτερη κατηγορία. «Δέσμια» τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την Πορτογαλία, διότι στην Ευρώπη έχει ανοίξει τα φτερά της και ζει το απόλυτο όνειρο...

gazzetta.gr