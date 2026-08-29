Ξεκίνημα σε ένα δύσκολο εγχείρημα

Αυτό μεταφράζεται σε κατάκτηση κάποιου τίτλου ή τουλάχιστον για εξασφάλιση μίας θέσης που θα δώσει ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Το πρώτο δείγμα του εγχειρήματος της «Ελαφράς Ταξιαρχίας» θα φανεί σήμερα στις 20:00, στο στάδιο «Αλφαμέγα», ως τυπικά γηπεδούχος απέναντι στον συμπολίτη Απόλλωνα. Σαφώς επιδίωξη στους πράσινους είναι να πάρουν το πρώτο θετικό αποτέλεσμα ώστε να αρχίσουν να δημιουργούν γερά θεμέλια για μια εξαιρετική πορεία την τρέχουσα περίοδο.

Ο Αρτσιόμ Ράτζκοφ, που ξεκινάει για δεύτερη σερί χρονιά στον πάγκο (σ.σ. πέρσι έφυγε μεσούσης της σεζόν), δεν υπολογίζει σίγουρα στον Βανά Άλβες, ο οποίος βρίσκεται σε περίοδο αποθεραπείας, καθώς και στους Νίκολιτς και Ελ Αλατσί που δεν είναι έτοιμοι. Αντίθετα υπήρχε αισιοδοξία ότι ο Παζέ θα είναι διαθέσιμος.