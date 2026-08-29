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Ξεκίνημα σε ένα δύσκολο εγχείρημα

ΓΗΠΕΔΟ

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Ξεκίνημα σε ένα δύσκολο εγχείρημα

Μετά την επιχείρηση για δημιουργία ενός πιο νεανικού ρόστερ, στον Άρη ευελπιστούν σε μια αρκετά καλή χρονιά που θα τους επαναφέρει σε θέσεις που αφήνουν κέρδος στο τέλος της χρονιάς.

Αυτό μεταφράζεται σε κατάκτηση κάποιου τίτλου ή τουλάχιστον για εξασφάλιση μίας θέσης που θα δώσει ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Το πρώτο δείγμα του εγχειρήματος της «Ελαφράς Ταξιαρχίας» θα φανεί σήμερα στις 20:00, στο στάδιο «Αλφαμέγα», ως τυπικά γηπεδούχος απέναντι στον συμπολίτη Απόλλωνα. Σαφώς επιδίωξη στους πράσινους είναι να πάρουν το πρώτο θετικό αποτέλεσμα ώστε να αρχίσουν να δημιουργούν γερά θεμέλια για μια εξαιρετική πορεία την τρέχουσα περίοδο.

Ο Αρτσιόμ Ράτζκοφ, που ξεκινάει για δεύτερη σερί χρονιά στον πάγκο (σ.σ. πέρσι έφυγε μεσούσης της σεζόν), δεν υπολογίζει σίγουρα στον Βανά Άλβες, ο οποίος βρίσκεται σε περίοδο αποθεραπείας, καθώς και στους Νίκολιτς και Ελ Αλατσί που δεν είναι έτοιμοι. Αντίθετα υπήρχε αισιοδοξία ότι ο Παζέ θα είναι διαθέσιμος.

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