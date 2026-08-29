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Στον ΠΑΟΚ για τα επόμενα πέντε χρόνια ο Όγκνιεν Ούγκρεσιτς!

ΓΗΠΕΔΟ

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Στον ΠΑΟΚ για τα επόμενα πέντε χρόνια ο Όγκνιεν Ούγκρεσιτς!

Την απόκτηση του Όγκνιεν Ούγκρεσιτς για τα επόμενα πέντε χρόνια ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα ο ΠΑΟΚ!

Στην ολοκλήρωση μιας εξαιρετικής μεταγραφικής κίνησης με φόντο το παρόν, αλλά και το μέλλον του συλλόγου, προχώρησε το μεσημέρι του Σαββάτου (29/08) ο ΠΑΟΚ!

Η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Όγκνιεν Ούγκρεσιτς από την Παρτίζαν, με τις δύο πλευρές να υπογράφουν πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας, ήτοι μέχρι το καλοκαίρι του 2031.

O 20χρονος Σέρβος χαφ, που βρισκόταν από χθες το βράδυ στη χώρα μας ώστε να ολοκληρωθεί το μεγάλο αυτό deal, πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και εργομετρικές και εν συνεχεία έβαλε την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο.

Μια δύσκολη περίπτωση για τους Θεσσαλονικείς που ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο τρόπο, καθώς το συνολικό ύψος της μεταγραφής υπολογίζεται ότι μπορεί να φτάσει τα 8 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα μπόνους, ενώ στο deal προβλέπεται και ποσοστό μεταπώλησης για την Παρτίζαν, στοιχείο που επιβεβαιώνει το μέγεθος της επένδυσης.

«Ίδια χρώματα, ίδια πίστη», ήταν το μήνυμα του ΠΑΟΚ στα social media και στο βίντεο της παρουσίασης του ποδοσφαιριστή, ο οποίος και αναμένεται άμεσα να μπει στα αγωνιστικά πλάνα του Αλέσιο Λίσι.

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

Super League

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