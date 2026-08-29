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Δυνατά από την αρχή!

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

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Δυνατά από την αρχή!

Με στόχο να μπει με το δεξί στο νέο πρωτάθλημα κόντρα στον Άρη ο Απόλλωνας

Στην περσινή περίοδο η έλευση του Ερνάν Λοσάδα δημιούργησε νέα δεδομένα στον Απόλλωνα που με μια μακρά αντεπίθεση, κατάφερε να ανέβει στα ψηλά και να εξασφαλίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο, κάτι που φάνταζε απίθανο στα αρχικά στάδια.

Φέτος με τον Αργεντινό στον πάγκο, από την αρχή της σεζόν, οι απαιτήσεις είναι αρκετά μεγαλύτερες για τους γαλάζιους. Το πρώτο βήμα για ιδανική αρχή καλούνται να το κάνουν απόψε (20:00) απέναντι στον συμπολίτη Άρη.

Σαφώς και από την πρώτη αγωνιστική δεν κρίνονται πολλά πράγματα, όμως είναι σημαντικό να αρχίσουν να μπαίνουν βαθμοί στο σακούλι, ώστε να εξυπηρετηθεί ο στόχος που έχει τεθεί. Δεδομένα εκτός είναι οι τιμωρημένοι - από την περσινή χρονιά - Μπράντον Τόμας και Γκαϊτάν Βάισμπεκ.

Από εκεί και πέρα, αμφίβολοι ήταν οι Γκάρι Ροντρίγκες και Κβίντα. Εννοείται ότι εκτός είναι και ο Γκόλτσον που είχε ένα θέμα υγείας και πέρασε από χειρουργείο. Ο Άγγλος πήρε έγκριση για να συνεχίσει το ποδόσφαιρο αλλά χρειάζεται χρόνο για να επανέλθει.

 

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