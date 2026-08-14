Ο Πλατινί αποκάλυψε πότε αποφάσισε να σταματήσει!

Έχοντας σταματήσει το ποδόσφαιρο εδώ και αρκετά χρόνια ο Μισέλ Πλατινί αποκάλυψε σε συνέντευξή του στη γαλλική Equipe την στιγμή που κατάλαβε ότι θα πρέπει να σταματήσει το ποδόσφαιρο.

Ο Γάλλος άσος που πέρασε και από την προεδρία της UEFA ανέφερε χαρακτηριστικά…

«Στο παιχνίδι απέναντι στη Σαμπντόρια, αυτοί έπαιζαν με τεχνικό οφσάιντ. Μου πέταξαν τη μπάλα μπροστά οι συμπαίκτες μου, έκανα κοντρόλ και άρχισα να τρέχω. Ήμουν πέντε μέτρα μπροστά από τους αμυντικούς στην αρχή και όταν έφτασα στη μεγάλη περιοχή ήμουν πέντε μέτρα πίσω τους. Τότε είπα στον εαυτό μου… Είναι η ώρα να σταματήσεις το ποδόσφαιρο», ανέφερε.

sport-fm.gr