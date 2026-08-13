Μπεργκ: «Tώρα κτίζουμε μία νέα ομάδα, ψάχνουμε τον καλύτερο τρόπο...»

Οι δηλώσεις του προπονητή της Ομόνοιας, Χένινγκ Μπεργκ, μετά τη νίκη επί της Λίνκολν, με την οποία εξασφάλισε συμμετοχή σε League Phase.

Για την είσοδο σε League Phase: «Σίγουρα είμαστε χαρούμενοι. Είναι βασικός στόχος να είμαστε σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Ονειρευόμασταν το Champions League, αλλά το γεγονός ότι παίξαμε με δέκα ποδοσφαιριστές για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, νομίζω ότι έβαλε τέλος σε αυτό το όνειρο.

Στη συνέχεια είχαμε το Europa League, ένα δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Λίνκολν και ένα επίσης δύσκολο παιχνίδι σήμερα, πρέπει να το πούμε, αφού για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα το σκορ ήταν μόλις 1-0. Αν είχαμε πετύχει ένα δεύτερο γκολ νωρίτερα, φυσικά τα πράγματα θα ήταν λίγο πιο άνετα.

Το σημαντικότερο όμως ήταν να κερδίσουμε το παιχνίδι και να προκριθούμε. Τώρα θα παίξουμε ένα πιο φυσιολογικό παιχνίδι απέναντι στη Σεντ Τρούιντεν τις επόμενες δύο εβδομάδες, παιχνίδια περισσότερο αυτού του τύπου που περιμένεις όταν αγωνίζεσαι για την είσοδο στη League Phase μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης».

«Είχαμε παράξενα παιχνίδια σε αυτή την προκριματική φάση. Με την Καϊράτ ήταν αυτό με τους 10 ποδοσφαιριστές. Τώρα με τη Λίνκολν που έχει ποδοσφαιριστές που κατά γενική πεποίθηση δεν είναι ποδοσφαιριστές για αυτό το επίπεδο όμως παίζουν ανταγωνιστικά και κατάφεραν πέρσι να πετύχουν μεγάλα αποτελέσματα, κέρδισαν τη Λεχ Πόζναν, ισοπαλία με τη Ριέκα. Όμως τα παιχνίδια με τη Λίνκολν είναι πολύ διαφορετικά σε σχέση με αυτά που συνήθως βλέπεις σε Ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Πέρσι για παράδειγμα είχαμε πιο φυσιολογικά παιχνίδια για Ευρωπαϊκές διοργανώσεις και τα αποτελέσματα ήταν και αυτά φυσιολογικά. Τώρα κτίζουμε ξανά την ομάδα, έχουμε νέους παίκτες και ψάχνουμε τον καλύτερο τρόπο για να παίζουμε ως ομάδα. Προσπαθούμε για το καλύτερο τόσο για την αγωνιστική μας απόδοση όσο και για τα αποτελέσματα. Είναι μια διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη. Συγκεντρωνόμαστε στη δουλειά μας, θέλουμε να βελτιωνόμαστε. Ο κόσμος ήταν δίπλα στην ομάδα σε όλες τις φάσεις και πανηγυρίσαμε μαζί στο τέλος».

Για τη έκτη συμμετοχή σε εφτά χρόνια σε League Phase: «Ο σύλλογος, όταν προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα ρόστερ και να έχουμε αρκετούς ποδοσφαιριστές για να αγωνιζόμαστε στην Ευρώπη, μας βοηθάει πάρα πολύ. Διαφορετικά, είναι πολύ δύσκολο να το κάνεις αυτό, γιατί θα έχεις πάρα πολλούς παίκτες μόνο και μόνο για να αγωνίζονται στο πρωτάθλημα.

Φυσικά, οικονομικά είναι ένας καλός τρόπος, αλλά είναι επίσης πολύ σημαντικό για την ομάδα να αποκτά ευρωπαϊκές εμπειρίες, να μαθαίνει από καλύτερες ομάδες και να μαθαίνει να αγωνίζεται σε διαφορετικού τύπου παιχνίδια. Όσον αφορά το γιατί δεν σκοράραμε περισσότερα γκολ σήμερα, είναι κάτι που πρέπει να βελτιώσουμε. Το συζητήσαμε και πριν από το παιχνίδι. Ο συγχρονισμός και ο τρόπος που αγωνιζόμαστε στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου μπορούν να γίνουν καλύτερα. Τα τελειώματά μας, οι αποφάσεις μας στο τελευταίο τρίτο, η τελική πάσα. Σήμερα οι κινήσεις μας μέσα στην περιοχή ήταν καλύτερες. Είχαμε κάποιες καλές ευκαιρίες για να πετύχουμε περισσότερα γκολ. Αλλά εντάξει, κάποιες φορές υπάρχουν περίοδοι που τα πράγματα είναι έτσι. Και όπως είπα, αυτή είναι μια διαδικασία. Προσθέτουμε κάποιους νέους ποδοσφαιριστές στην ομάδα. Κάποιοι έχουν διαφορετικό υπόβαθρο, κάποιοι είναι συνηθισμένοι σε διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού, ενώ κάποιοι χρειάζονται λίγο περισσότερο χρόνο για να φτάσουν στο 100% της φυσικής τους κατάστασης.

Είμαι πολύ χαρούμενος για τον Ντιονί που πέτυχε γκολ. Δεν είναι ακόμη 100% έτοιμος από πλευράς φυσικής κατάστασης για να αγωνίζεται σε ολόκληρο παιχνίδι, αλλά έδειξε τη δύναμη και την ποιότητά του και πέτυχε το νικητήριο γκολ σήμερα. Ήταν πολύ, πολύ σημαντικό. Έχουμε και τον Τάνκοβιτς, ο οποίος δεν έκανε κανονική προετοιμασία. Δεν έχει κάνει πολλές προπονήσεις μαζί μας. Τώρα γίνεται όλο και καλύτερος. Σίγουρα, όμως, γνωρίζουμε ότι υπάρχει ακόμη μεγαλύτερο περιθώριο βελτίωσης από την πλευρά του. Προσπαθούμε, λοιπόν, να βρούμε τη συνεργασία, τις σχέσεις και την κατανόηση μεταξύ μας, ώστε να παίζουμε πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι στα δύο πρώτα παιχνίδια παίξαμε με δέκα ποδοσφαιριστές. Στο τρίτο παιχνίδι αγωνιστήκαμε σε έναν πολύ δύσκολο αγωνιστικό χώρο. Και αυτό ήταν το πρώτο παιχνίδι στο οποίο παίξαμε σε κανονικό γήπεδο, με εξαίρεση το πρώτο μισάωρο απέναντι στην Καϊράτ. Μέχρι τώρα έχουμε παίξει δύο εντός έδρας παιχνίδια φέτος. Κερδίσαμε την Καϊράτ με 1-0 και κερδίσαμε τη Λίνκολν με 1-0. Φυσικά, μπορούμε να βελτιωθούμε. Και πιστεύω ότι θα βελτιωθούμε 100%. Τουλάχιστον όμως σήμερα δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες και θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει περισσότερα γκολ»