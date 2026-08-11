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Η Μπόντο επιβίωσε στο... θρίλερ και περιμένει Ολυμπιακό ή Ναϊμέγκεν!

ΓΗΠΕΔΟ

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Η Μπόντο επιβίωσε στο... θρίλερ και περιμένει Ολυμπιακό ή Ναϊμέγκεν!

Η Μπόντο επικράτησε στην παράταση της Ουνιόν των δέκα παικτών με 3-2 και στρέφει το βλέμμα στην Ολλανδία, όπου περιμένει Ολυμπιακό ή Ναϊμέγκεν.

Το 3-3 του πρώτου αγώνα στο Βέλγιο προμήνυε θρίλερ και ο επαναληπτικός στη Νορβηγία δικαίωσε απόλυτα τις προσδοκίες! Η αναμέτρηση είχε τα πάντα: γκολ, αποβολή και παράταση, με την Μπόντο να... επιβιώνει στο φινάλε, να επικρατεί με 3-2 της Ουνιόν και να πανηγυρίζει την πρόκρισή της στα Playoffs του Champions League. Εκεί, η νορβηγική ομάδα θα περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Ολυμπιακός - Ναϊμέγκεν.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά και στο 12' ο Μπρίνχιλντσεν είδε την κεφαλιά του να σταματά στο οριζόντιο δοκάρι. Η Ουνιόν ανέβασε την απόδοσή της προς το τέλος του πρώτου μέρους και απείλησε με τον Πρόμις, ο οποίος νικήθηκε σε τετ-α-τετ από τον Νικίτα Χάικιν.

Η Μπόντο μπήκε αποφασισμένη στο δεύτερο ημίχρονο και στο 50ό λεπτό πήρε το προβάδισμα με ένα τρομερό σουτ του Μπλόμπεργκ. Η Ουνιόν, όμως, απάντησε λίγο μετά τη συμπλήρωση μίας ώρας. Ο Σμιτ αξιοποίησε την εξαιρετική πάσα του Ολάρου και με ψύχραιμο τελείωμα έφερε το ματς στα ίσα (1-1).

Η Μπόντο κυκλοφορούσε καλύτερα την μπάλα και στο 75' πήρε ξανά το προβάδισμα. Ο Χάουγκε βρέθηκε στο σωστό σημείο και έσπρωξε την μπάλα σε κενή εστία για το 2-1. Η Ουνιόν, όμως, είχε και πάλι την απάντηση, με τον Φουσεϊνί να ισοφαρίζει στο 88' σε 2-2 και να στέλνει το παιχνίδι στην παράταση.

Η Μπόντο απέκτησε αριθμητικό πλεονέκτημα στις καθυστερήσεις, καθώς ο Καμιέλ Βαν ντε Πέρε αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Οι Νορβηγοί ανέβασαν την πίεση και στο 117' βρήκε το πολυπόθητο γκολ. Ο Χέλμερσεν σηκώθηκε ψηλότερα από όλους και με κοντινή κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό 3-2, χαρίζοντας στην Μπόντο μια δραματική πρόκριση στα Playoffs του Champions League.

Στο μεταξύ, ιστορία έγραψε η Σαμπάχ, που διέλυσε με 4-0 την Άαρχους, ανατρέποντας την ήττα (2-1) στο πρώτο ματς και εξασφαλίζοντας έτσι μίνιμουμ παρουσία στη league phase του Europa League. Οι Αζέροι πέτυχαν όλα τους τα γκολ στο δεύτερο μέρος (59' Σίμιτς, 67' Σολβέτ, 78' Μίκελς, 89' Σεβερίνα) και περιμένουν Ερυθρό Αστέρα ή Χάποελ Μπερ Σεβά στα playoffs.

gazzetta.gr

Κατηγορίες

Super LeagueΕυρωπαικες Διοργανωσεις

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