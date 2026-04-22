Με πείσμα και αποφασιστικότητα

Ήταν ένα ραντεβού που περίμενε εδώ και καιρό ο Απόλλωνας. Με το που έγινε η κλήρωση για την ημιτελική φάση του κυπέλλου Coca-Cola και που τον έφερε αντιμέτωπο με τον ΑΠΟΕΛ, γνώριζε πως δεν θα έχει εύκολο έργο. Αλλά έτσι και αλλιώς για να κατακτήσεις το τρόπαιο, επιβάλλεται να γίνουν υπερβάσεις. Απόψε (19:00) στην έδρα του, θα προσπαθήσει να κάνει το πρώτο βήμα για να βρεθεί σε τελικό, έπειτα από οκτώ χρόνια όταν και έχασε από την ΑΕΚ. Πάντως, τις δύο τελευταίες αγωνιστικές περιόδους, έφτασε κοντά στην πηγή, αλλά δεν ήπιε νερό. Αποκλείστηκε πριν τον τελικό από την Πάφο και ελπίζει πως αυτή τη φορά θα χαμογελάσει. Να σημειωθεί πως το τελευταίο του τρόπαιο στον θεσμό (9ο) καταγράφηκε το 2017 επί του σημερινού του αντιπάλου.

Ο Ερνάν Λοσάδα γεύτηκε το Σάββατο την πρώτη πίκρα αφού μετά από 17 αγώνες με αυτόν στον πάγκο, ήρθε η πρώτη ήττα. Ένα αποτέλεσμα που πλήγωσε μιας και ακόμη δεν έχει εξασφαλιστεί ευρωπαϊκό εισιτήριο μέσω του πρωταθλήματος. Από την άλλη, δεν πανικόβαλλε μιας και φάνηκε μέσα από την ενδεκάδα που κατέβασε ο Αργεντινός τεχνικός, πως η σκέψη ήταν στην αποψινή μάχη. Πόσο έτοιμοι είναι οι παίκτες για αυτό το ματς, θα φανεί κοντά στις 21:00. Ο Απόλλωνας εδώ και ένα τετράμηνο έδειξε αρετές και δεν θέλει με τίποτα να χαλάσει ότι έχτισε σε λίγες μέρες. Αντιμετωπίζει έναν αντίπαλο τον οποίο νίκησε πρόσφατα στο ΓΣΠ (2-3) αλλά και εντός έδρας (2-1) στον θεσμό του πρωταθλήματος. Η ήττα από τους γαλαζοκίτρινους (2-0) ήρθε στον α΄ γύρο με Αυγουστή στον πάγκο. Αν τριτώσει το καλό, αυτόματα ο Απόλλωνας θα κάνει βήμα πρόκρισης.

Με επιθετικό πλάνο

Στο αγωνιστικό κομμάτι, οι απουσία του Λαμ και η ανετοιμότητα του Βούρου, φέρνουν ένα εκ των Μαλεκκίδη ή Άδωνη δίπλα στον Κβίντα. Ο πρώτος θα ξεκινήσει βασικός, είτε στο κέντρο της άμυνας, είτε στο αριστερό άκρο της άμυνας. Οι μικροτραυματισμοί των Λιούμπιτς και Μπράουν δεν φαίνονται ικανοί για να τους κρατήσουν εκτός από το κρίσιμο ραντεβού, με την παρουσία του Βέισμπεκ να ξεκαθαρίζει την τελευταία στιγμή. Η τεχνική ηγεσία προσανατολίζεται πάντως σε επιθετικό πλάνο, με τον Ροντρίγκες να επιστρέφει στην ενδεκάδα και μαζί με τους Τόμας και Μάρκες θα είναι τα... όπλα στην επίθεση.