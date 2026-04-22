Βάσεις για να μην χάσει και τούτο τον δρόμο

Αν και ο πολυνίκης του κυπέλλου, με 21 κατακτήσεις, και όντας η ομάδα με τις περισσότερες συμμετοχές σε τελικό (33), ο ΑΠΟΕΛ από το 2014-15 δεν καταφέρνει να σηκώσει την κούπα του δεύτερου τη τάξει θεσμού (σ.σ. σε αυτό το διάστημα έφθασε δύο φορές στον τελικό, χάνοντας από Απόλλωνα και ΑΕΛ το 2017 και το 2019 αντίστοιχα). Την περίοδο των συνεχόμενων πρωταθλημάτων το κύπελλο περνούσε σε δεύτερη μοίρα, ενώ τα τελευταία χρόνια, τα πλείστα δεν ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικός. Πλέον όμως το κύπελλο αποκτά άλλη σημασία καθώς είναι και ο μοναδικός τρόπος για να μην μείνει εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων για δεύτερη σερί χρονιά. Γι' αυτό πρωταρχικός στόχος είναι η πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης και συνεπώς θέλει να βάλει τις βάσεις στον αποψινό (19:00) στο στάδιο Αλφαμέγα, στο πρώτο σκέλος των ημιτελικών του κυπέλλου. Το συγκρότημα του Πάμπλο Γκαρσία θέλει να βάλει τις βάσεις ώστε να εξασφαλίσει το αποτέλεσμα που θα του δώσει ισχυρές πιθανότητες πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς στο ΓΣΠ στις 29 Απριλίου. Ο Ουρουγουανός προπονητής δεν λογαριάζει στα πλάνα του τους Πιέρο Σωτηρίου, Διαμαντάκο και Μέουρερ.

Αν είναι δυνατόν και το πρώτο διπλό

Οι βάσεις για την πρόκριση θα πρέπει να μπουν σε μία έδρα που δεν τα κατάφερε ποτέ ο ΑΠΟΕΛ να φύγει νικηφόρα απέναντι στον Απόλλωνα. Από τον καιρό που η ομάδα της Λεμεσού μετακόμισε στο νέο στάδιο, σε πέντε επισκέψεις οι γαλαζοκίτρινοι πήραν τρεις ισοπαλίες και ηττήθηκαν στα άλλα δύο παιχνίδια. Φυσικά, ακόμη και ισοπαλία δεν θα ήταν καταστροφική σε αυτή την περίπτωση, αφού θα δώσει το δικαίωμα να μεταφέρει την υπόθεση για προώθηση στον τελικό, στο δικό του σπίτι. Θυμίζουμε ότι εντός του 2026 οι δυο ομάδες είχαν δώσει άλλους δύο αγώνες, με τον Απόλλωνα να επικρατεί και στους δύο. Πρώτα στα μέσα Ιανουαρίου, στο πλαίσιο του β' γύρου του πρωταθλήματος, όταν επικράτησε εντός έδρας με 2-1 κι έπειτα πριν από μία εβδομάδα, όταν έφυγε με διπλό (2-3) από το ΓΣΠ.