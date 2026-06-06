Η Μονακό πλήρωσε 11 εκατ. ευρώ και πήρε τον Φατί από την Μπαρτσελόνα
ΓΗΠΕΔΟ
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O 23χρονος εξτρέμ μετακινήθηκε το περασμένο καλοκαίρι με την μορφή του δανεισμού
Οριστικά παίκτης της Μονακό είναι ο Ανσού Φατί, αφού οι Μονεγάσκοι κατέβαλαν την ρήτρα αγοράς του στην Μπαρτσελόνα.
O 23χρονος εξτρέμ μετακινήθηκε το περασμένο καλοκαίρι με την μορφή του δανεισμού από τους Καταλανούς στην Μονακό, καταγράφοντας 30 συμμετοχές με 12 γκολ.
Ο νεαρός μεσοεπιθετικός έπεισε με τις εμφανίσεις του, τους Μονεγάσκους που πήραν την απόφαση να ενεργοποιήσουν την οψιόν αγοράς του και να κάνουν μόνιμη την μεταγραφή του.
Έτσι, η Μονακό πλήρωσε στην Μπαρτσελόνα τα 11 εκατ. ευρώ που προέβλεπε η συμφωνία για την αγορά του Φατί, με τον 23χρονο εξτρέμ, να υπογράφει συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας.