ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Μονακό πλήρωσε 11 εκατ. ευρώ και πήρε τον Φατί από την Μπαρτσελόνα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η Μονακό πλήρωσε 11 εκατ. ευρώ και πήρε τον Φατί από την Μπαρτσελόνα

O 23χρονος εξτρέμ μετακινήθηκε το περασμένο καλοκαίρι με την μορφή του δανεισμού

Οριστικά παίκτης της Μονακό είναι ο Ανσού Φατί, αφού οι Μονεγάσκοι κατέβαλαν την ρήτρα αγοράς του στην Μπαρτσελόνα.

O 23χρονος εξτρέμ μετακινήθηκε το περασμένο καλοκαίρι με την μορφή του δανεισμού από τους Καταλανούς στην Μονακό, καταγράφοντας 30 συμμετοχές με 12 γκολ.

Ο νεαρός μεσοεπιθετικός έπεισε με τις εμφανίσεις του, τους Μονεγάσκους που πήραν την απόφαση να ενεργοποιήσουν την οψιόν αγοράς του και να κάνουν μόνιμη την μεταγραφή του.

Έτσι, η Μονακό πλήρωσε στην Μπαρτσελόνα τα 11 εκατ. ευρώ που προέβλεπε η συμφωνία για την αγορά του Φατί, με τον 23χρονο εξτρέμ, να υπογράφει συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας.

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Ο Άρνε Σλοτ απέρριψε πρόταση της Φούλαμ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βγαίνει το φιρμάνι

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Το Ιράν καταγγέλει «διακριτική μεταχείριση» για τις βίζες

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Στο στόχαστρο της ΑΕΛ οι Ζάντρο και Νανού

ΑΕΛ

|

Category image

Σούπερ κίνηση του Άρη Betsson: Έκλεισε τον Ι-Τζέι Λίντελ των Νετς!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Οι οργανωμένοι της Μίλαν προειδοποιούν για «άνευ προηγούμενου» διαμαρτυρίες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αλλαγή στο ρόστερ της Γερμανίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Η Μονακό πλήρωσε 11 εκατ. ευρώ και πήρε τον Φατί από την Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μάντζιος: «Προσεγγίζουμε το παιχνίδι με σοβαρότητα»

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Έφυγε για να κλείσει τη μεταγραφή του ο Λοΐζου - Εκτός αποστολής και ο Λαΐφης

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Στο κυρίως ταμπλό του Queen's η Σάκκαρη

Τένις

|

Category image

Η επιλογή του Ρικέλμε είναι ο Κλοπ για τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα δεδομένα στο κεφάλαιο «προπονητής» στον ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ανακοινώνει Νίκολιτς, «δένει» Γιόβιτς και τρέχει για δύο μεταγραφές

Ελλάδα

|

Category image

Προβάρει το «τριφύλλι» στο στήθος ο Μοντνόρ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη