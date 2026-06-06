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Stoiximan: Πληθώρα επιλογών στο Αγγλία-Νέα Ζηλανδία

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Stoiximan: Πληθώρα επιλογών στο Αγγλία-Νέα Ζηλανδία

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Η Αγγλία αντιμετωπίζει απόψε στις 23:00 τη Νέα Ζηλανδία, στο πρώτο καλοκαιρινό της πριν από την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών της στο Μουντιάλ, με τη Stoiximan να προσφέρει πληθώρα επιλογών στους φίλους του στοιχήματος και του ποδοσφαίρου. Η νίκη των Άγγλων προσφέρεται σε απόδοση 1.11 από τη Stoiximan, η ισοπαλία στα 8.00 και η επικράτηση της Νέας Ζηλανδίας στα 23.00.

Το να μπουν πέραν των 3,5 γκολ δίνεται στα 2.22 και το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στα 2.95. Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Τέλος, το να μπει το πρώτο γκολ της αναμέτρησης με κεφαλιά αποτιμάται στα 5.50, και ο καταλογισμός πέναλτι στα 3.20. Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

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