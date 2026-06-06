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Τα αδέρφια που θα αγωνιστούν στα γήπεδα της Αμερικής!

ΓΗΠΕΔΟ

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Τα αδέρφια που θα αγωνιστούν στα γήπεδα της Αμερικής!

Οικογενειακή υπόθεση του Μουντιάλ

Το ποδόσφαιρο γεννά συχνά-πυκνά διάφορες όμορφες αλλά και περίεργες ιστορίες. Στο ερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, αναμένεται να δούμε οκτώ διαφορετικά «ζευγάρια» από αδέρφια να αγωνίζονται. Τέσσερα από αυτά τα αδέρφια μάλιστα θα τα δούμε σε διαφορετικές εθνικές, ενώ άλλα τέσσερα θα παίξουν στην ίδια ομάδα.

Οι δύο… Τίμπερ, Κιντέν και Γιούριεν, θα αγωνιστούν με την εθνική Ολλανδίας, ενώ Λούκας και Τεό Ερναντές με αυτή της Γαλλίας. Την ίδια ώρα, οι Λάρος και Ντερόι Ντουάρτε θα εκπροσωπήσουν το Πράσινο Ακρωτήρι και οι Λεάντρο και Ζουνίνιο Μπακούνα το Κουρασάο. Όλα καλά ως εδώ, αφού παρακάτω θα περάσουμε σε… άλλο επίπεδο.

Ο Ντεσιρέ Ντουέ θα αγωνιστεί στο Μουντιάλ με την εθνική Γαλλίας, αλλά ο αδερφός του, Γκουέλα Ντουέ, με την Ακτή Ελεφαντοστού.

Νίκο και Ινιάκι Γουίλιαμς θα παίξουν με Ισπανία και Γκάνα αντίστοιχα, με τις επιλογές των δύο αδερφών να είναι γνωστή εδώ και αρκετά χρόνια.

Ο Τζον Σούταρ θα αγωνιστεί με την εθνική Σκωτίας, αλλά την ίδια ώρα ο αδερφός του, Χάρι, θα παίξει με την Αυστραλία.

Για φινάλε έχουμε τα αδέρφια Μπρόμπεϊ. Ο Μπράιν ως γνωστόν φορά τη φανέλα της εθνικής Ολλανδίας, ενώ ο Ντέρικ Λούκασεν αυτή της Γκάνας!

Κατηγορίες

FIFA World Cup 2026

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