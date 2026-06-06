Έπεται ο Πηλέας…

Η ΑΕΚ χθες ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του 26χρονου Αργεντινού επιθετικού για τα επόμενα δύο χρόνια, αφού προηγουμένως ο πρώην ποδοσφαιριστής του Εθνικού πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε το συμβόλαιό του. Τις δύο τελευταίες περιόδους ο Ν. Αντερέγκεν αγωνίστηκε στην ομάδα της Άχνας, με την οποία κατέγραψε 66 συμμετοχές, σκοράροντας 25 γκολ.

Ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής της Union Santa Fe (36 συμμετοχές, 2 γκολ με την πρώτη και τη δεύτερη ομάδα) και στη συνέχεια αγωνίστηκε ως δανεικός στην Ελβετία με την FC Zurich (19 συμμετοχές, 1 γκολ με την πρώτη και δεύτερη ομάδα). Επίσης, έπαιξε στην πατρίδα του με την CA Alvarado (2 συμμετοχές) και στην Ελλάδα με τον ΟΦ Ιεράπετρας (37 συμμετοχές, 15 γκολ). Ακολούθησε η θητεία του στην Κηφισιά (37 συμμετοχές, 3 γκολ). Στην ΑΕΚ πιστεύουν ότι ο Αντερέγκεν θα αποτελέσει δυνατό επιθετικό δίδυμο με τον Μπάγιτς, λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιστροφή του τραυματία Έντζο Καμπρέρα στην ενεργό δράση θα αργήσει.

Όσον αφορά τον Κώστα Πηλέα, οι πληροφορίες τον θέλουν να έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο συνεργασίας 2+1 χρόνια. Στην ΑΕΚ περιμένουν προσεχώς θετικές εξελίξεις στην περίπτωση του Ιβάν Πάνκοφ, ενώ βρίσκονται σε αναμονή και για την απάντηση του Πέρε Πονς, στην πρόταση που του έγινε.