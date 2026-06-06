Ο δεύτερος γνώριμος του Νταμάχου

Ήταν αναμενόμενο από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκε, στα τέλη της περασμένης χρονιάς, από την ΑΕΛ ότι ο Ζοέλ Νταμάχου θα αναλάβει τεχνικός διευθυντής, κάποιοι από τους ποδοσφαιριστές με τους οποίους συνεργάστηκε στον Άρη θέτουν υποψηφιότητα για να φορέσουν και τα γαλαζοκίτρινα της ΑΕΛ.

Έτσι, μετά τον Ζακάρια Σάβο, ο οποίος ήρθε τον περασμένο Ιανουάριο στην ομάδα της Λεμεσού (σ.σ. αποχώρησε στο φινάλε της περιόδου), νέος γνώριμος του Νταμάχου που εντάσσεται στο ρόστερ της ΑΕΛ είναι ο Γιανίκ Γκομίς.

Με βάση τις πληροφορίες, ο 34χρονος επιθετικός, μετά την ολοκλήρωση του συμβολαίου του με τον Άρη, θα παραμείνει στο νησί και συγκεκριμένα στη Λεμεσό αλλά θα αλλάξει γειτονιά. Ο Σενεγαλέζος στράικερ αποχωρεί μετά από τέσσερα χρόνια από την «Ελαφρά Ταξιαρχία», έχοντας καταγράψει 142 συμμετοχές, 41 γκολ και 18 ασίστ.