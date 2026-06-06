Τα δεδομένα στο κεφάλαιο «προπονητής» στον ΑΠΟΕΛ

Συγκεχυμένες είναι οι πληροφορίες που αφορούν στον Νίκο Παπαδόπουλο.

Ο Ελλαδίτης τεχνικός πήρε το αεροπλάνο για την Κύπρο ώστε να έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Χάρη Φωτίου, γεγονός που συνέβη το βράδυ της Παρασκευής (05/06). Οι δύο τους είχαν θετική συζήτηση, αναλύθηκαν κάποιες λεπτομέρειες και έτσι η… μπάλα βρίσκεται στη διοίκηση του ΑΠΟΕΛ.

Αυτό που ίσως περιπλέκει λίγο τα δεδομένα είναι πως ρεπορτάζ στον ελλαδικό Τύπου αναφέρουν πως ο Παπαδόπουλος συμφώνησε για ανανέωση της συνεργασίας του με τον Λεβαδειακό (!), με τον οποίο κατέγραψε αξιόλογη πορεία κατά τη λήξασα περίοδο. Αν ισχύει ότι υπάρχει συμφωνία αλλά όχι υπογεγραμμένα συμβόλαια, τότε ίσως η προοπτική του ΑΠΟΕΛ να τον… ενδιαφέρει περισσότερο.

Βέβαια να σημειώσουμε πως το όνομα του Παπαδόπουλου δεν είναι το μοναδικό στη σχετική λίστα. Η διοίκηση των γαλαζοκιτρίνων θα συνεχίσει τις συνεντεύξεις με τους υποψηφίους ώστε να καταλήξει στον κατάλληλο για να οδηγήσει τον ΑΠΟΕΛ σε σαφώς καλύτερες μέρες.