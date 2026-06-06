Η επιλογή του Ρικέλμε είναι ο Κλοπ για τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης

Συνεχίζονται οι υποσχέσεις από τον Ενρίκε Ρικέλμε ενόψει των αρχαιρεσιών στη Ρεάλ Μαδρίτης για την ανάδειξη του νέου προέδρου.

Ο αντίπαλος του Φλορεντίνο Πέρεθ, όπως υποστηρίζει η MARCA έχει ξεκάθαρη άποψη για το ποίος θα πρέπει να είναι ο προπονητής της ομάδας εάν εκείνος τελικά καταφέρει να πάρει τα ηνία. Ο Γιούργκεν Κλοπ.

Όπως υποστηρίζει το έγκυρο ισπανικό ΜΜΕ μάλιστα, η απόφασή του Ρικέλμε είναι να προσεγγίσει τον Κλοπ άμεσα μόλις πάρει το χρίσμα.

Συγκεκριμένα ο Ραούλ Γκονθάλεθ Μπλάνκο, η επιλογή του Ρικέλμε για τη θέση του τεχνικού διευθυντή εάν τελικά κερδίσει, είναι έτοιμος να μιλήσει με τον Γερμανό τεχνικό και να προσπαθήσει να τον πείσει για να ανάλαβει την ομάδα. Ήταν το πρώτο όνομα που έχει ρίξει στο τραπέζι όταν κάθισαν οι δύο τους για να μιλήσουν για το πώς θα ήθελαν να στελεχώσουν την ομάδα.

«Για τον πάγκους, από τη στιγμή, μας έχει μεταφέρει ένα μόνο όνομα. Ενός προπονητή που σημάδεψε μια εποχή στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ένας άνθρωπος που έχει κερδίσει το Champions League, που επέστρεψε τη Λίβερπουλ στην κορυφή της Ευρώπης και της Αγγλίας μετά από δεκαετίες αναμονής, που έκανε την Μπορούσια Ντόρτμουντ πρωταθλήτρια εναντίον οικονομικών γιγάντων και που έχει αφήσει κάτι ακόμη πιο σημαντικό από τους τίτλους εκεί που βρισκόταν: ταυτότητα, χαρακτήρα, ηγεσία και μια κουλτούρα νίκης που βασίζεται στη συλλογική προσπάθεια», αναφέρει σε δήλωσή του ο Ρικέλμε στην οποία επισημαίνονται οι στόχοι και οι κινήσεις της πλευράς του για τη Ρεάλ Μαδρίτης.

«Εάν αυτή την Κυριακή τα μέλη μου εμπιστευτούν, την επόμενη Δευτέρα, 8 Ιουνίου, ο Ραούλ Γκονζάλες Μπλάνκο θα επικοινωνήσει με τον Γιούργκεν Κλοπ για να του μεταφέρει προσωπικά το αθλητικό μας έργο», καταλήγει. Ο Ρικέλμε προσθέτει ότι αυτή η απόφαση «συμπίπτει με το αίσθημα των χιλιάδων μελών και των Μαδριτίστας» με τους οποίους έχει μιλήσει κατά τη διάρκεια των συζητήσεων που έχει προεκλογικά.