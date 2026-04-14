Σούπερ διπλό της Λιντς επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ήττα-πισωγύρισμα για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μεγάλη νίκη με... άρωμα παραμονής για τη Λιντς!

Οι δύο ομάδες τέθηκαν αντιμέτωπες στο «Όλντ Τράφορντ στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε η 32η αγωνιστική της Premier League, με τους φιλοξενούμενους να επικρατούν με 2-1 και να ξεφεύγουν στο +6 από την επικίνδυνη ζώνη.

Από την άλλη, η Γιουναίτεντ, η οποία βρέθηκε πίσω με 2-0 στο 29 και έπαιξε με παίκτη λιγότερο από το 59' λόγω αποβολής του Μαρτίνες, ηττήθηκε για μόλις δεύτερη φορά στα 14 πιο πρόσφατα παιχνίδια της για το πρωτάθλημα, χάνοντας την ευκαιρία να εδραιωθεί στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τη Λιντς να «παγώνει» το Όλντ Τράφορντ στο 5ο κιόλας λεπτό, όταν η άμυνα δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί σε μια σέντρα που έγινε από τα αριστερά και ο Όκαφορ πλάσαρε σωστά για να κάνει το 0-1!

Σαν να μην έφτανε αυτό στη Γιουνάιτεντ, οι φιλοξενούμενοι βρήκαν ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα στο 29’, με τον Όκαφορ να χρίζεται δεύτερη φορά σκόρερ, με δυνατό σουτ του το οποίο κόντραρε στον Γιορό.

Η κατάσταση έγινε ακόμα δυσκολότερη για το σύνολο του Κάρικ από το 55΄και έπειτα, με τον Μαρτίνες να τραβά τα μαλλιά του Κάλβερτ-Λιούιν και να αποβάλλεται με απευθείας κόκκινη κάρτα μετά από εισήγηση των VAR. Ωστόσο, στο 69’ και μετά από σέντρα του Μπρούνο Φερνάντες, ο Κασεμίρο σκόραρε για τρίτη φορά στα 4 πιο πρόσφατα παιχνίδια της Γιουνάιτεντ και μείωσε σε 1-2.

Παρ’ όλα αυτά, οι γηπεδούχοι, παρότι πίεσαν ψάχνοντας το γκολ της ισοφάρισης, δεν κατάφεραν να βρουν δεύτερο γκολ, με τη Λιντς να πανηγυρίζει τη νίκη και να παίρνει στη σημαντικότατο τρίποντο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 32ης αγωνιστικής:

Παρασκευή 10/04

Γουέστ Χαμ-Γουλβς 4-0

(42', 83' Μαυροπάνος - 66', 68' Καστεγιάνος)

Σάββατο 11/04

Άρσεναλ-Μπόρνμουθ 1-2

(35' Γκιόκερες - 17' Κρουπί, 74' Σκοτ)

Μπρέντφορντ-Έβερτον 2-2

(3', 76' Ιγκόρ - 26' Μπέτο, 90'+1' Nτιούσμπερι Χολ)

Μπέρνλι-Μπράιτον 0-2

(43', 89' Βίφερ)

Λίβερπουλ-Φούλαμ 2-0

(36' Ενγκουμόα, 40' Σαλάχ)

Κυριακή 12/04

Σάντερλαντ-Τότεναμ 1-0

(61' Moυκιελέ)

Κρίσταλ Πάλας-Νιουκάστλ 2-1

(80', 90+4' Ματετά - 43' Οσούλα)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Άστον Βίλα 1-1

(38' Γουίλιαμς - 23' Μουρίλο αυτογκόλ)

Τσέλσι-Μάντσεστερ Σίτι 0-3

(51' Ο'Ράιλι, 57' Γκέχι, 68' Ντοκού)

Δευτέρα 13/04

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Λιντς 1-2

(69' Κασεμίρο - 5', 29' Όκαφορ)

Αναλυτικά το πρόγραμμα της επόμενης (33ης) αγωνιστικής:

Σάββατο 18/09

Μπρέντφορντ-Φούλαμ (14:30)

Λιντς-Γουλβς (17:00)

Νιούκαστλ-Μπόρνμουθ (17:00)

Τότεναμ-Μπράιτον (19:30)

Τσέλσι-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22:00)

Κυριακή 19/09

Άστον Βίλα-Σάντερλαντ (16:00)

Έβερτον-Λίβερπουλ (16:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μπέρνλι (16:00)

Μάντσεστερ Σίτι-Άρσεναλ (18:30)

Δευτέρα 20/04

Κρίσταλ Πάλας-Γουέστ Χαμ (22:00)

