Γιαμάλ: «Είμαστε εδώ για την ανατροπή»

Πολλοί το χαρακτηρίζουν "mission impossible". Η ανατροπή από 0-2 στην έδρα της Ατλέτικο του Σιμεόνε, πράγματι φαντάζει κάτι εξαιρετικά δύσκολο. Όμως όταν μιλάμε για μια ομάδα του μεγέθους της Μπαρτσελόνα, τίποτα δεν είναι απίθανό. Αυτό τόνισε και ο Λαμίν Γιαμάλ την παραμονή της ρεβάνς του «Μετροπολιτάνο» που θα κρίνει την πρόκριση στην τετράδα του Champions League.

«Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε μια ανατροπή ως θαύμα», δήλωσε ο Γιαμάλ στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου και πρόσθεσε: «Ήμουν αρκετά τυχερός που, από τότε που ήμουν παιδί, έπρεπε να αναλάβω περισσότερες ευθύνες από όσες θα έπρεπε. Είμαι συνηθισμένος σε αυτό. Απλώς εστιάζω στο να το απολαμβάνω, στο να μην το βλέπω ως πρόβλημα, αλλά ως δύναμη. Είμαι ευγνώμων για όλα όσα μου συμβαίνουν».

Επίσης, για το γεγονός ότι περισσότεροι από τους μισούς παίκτες της «Μπάρτσα» που θα αγωνιστούν στη Μαδρίτη προέρχονται από τη «Μασία», την διάσημη ακαδημία του συλλόγου, 18χρονος Γιαμάλ τόνισε: «Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε πολλούς παίκτες της Μασία στο γήπεδο για αγώνες όπως ο αυριανός. Είμαστε όλοι ντόπιοι, όλοι αγαπάμε την Μπάρτσα. Ξέρουμε τι σημαίνει μια στιγμή σαν κι αυτή. Θα τα δώσουμε όλα μέχρι το τέλος. Θα δώσουμε τα πάντα για αυτό το σήμα. Θα είναι ένας αγώνας που θα διαρκέσει 90 λεπτά ή περισσότερο. Αυτό δεν έχει τελειώσει ακόμα. Μια ανατροπή είναι πολύ πιθανή, γι' αυτό και είμαστε εδώ».