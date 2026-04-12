Επιβλητική νίκη τριάδας για τη Λιλ, πήρε βαθμό με γκολ Σαμάτα η Χάβρη

Ανέβηκε ξανά τρίτη με επιβλητική τεσσάρα η Λιλ!

Πραγματοποιώντας επιβλητική εμφάνιση και εκμεταλλευόμενη το ότι έπαιξε με παίκτη περισσότερο από το 48', η Λιλ επιβλήθηκε με 4-0 στην εκτός έδρας αναμέτρησή της με την Τουλούζ, παίρνοντας ξανά την τρίτη θέση της Ligue 1 από τη Μαρσέιγ.Ο Μενιέ άνοιξε το σκορ στο 23' και ο Περό διπλασίασε τα τέρματα των φιλοξενούμενων στο 50', πριν έρθει ο Φερνάντες-Πάρντο στο 55' για να «κλειδώσει» το τρίποντο. Ο Ζιρού διαμόρφωσε το τελικό 0-4 με πέναλτι στο 90'+4'.

Η Χάβρη έφυγε με σημαντικό βαθμό από την έδρα της Νις, με τις δύο ομάδες να παλεύουν για να απομακρυνθούν από τη ζώνη του υποβιβασμού. Η Χάβρη προηγήθηκε στο 41ο λεπτό, όταν ο Σαμάτα σκόραρε το πρώτο του γκολ στην 22η εμφάνισή του με τη γαλλική ομάδα, στην οποία εντάχθηκε το περασμένο καλοκαίρι και μετά την αποχώρησή του από τον ΠΑΟΚ, ενώ ο Αμπντί ισοφάρισε για το τελικό 1-1 στο 59'.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα:

Παρασκευή 12/4

Μαρσέιγ-Μετς 3-1

(13' Ομπαμεγιάνγκ, 48' Παϊξάο, 90'+3' Τραορέ-49' Τσιταϊσβίλι)

Pari FC-Μονακό 4-1

(4', 21' Ικονέ, 8' Ιμόμπιλε, 71' Κολεόσο-36' Μπαλογκάν)

Σάββατο 11/4

Οσέρ-Ναντ 0-0

Ρεν-Ανζέ 2-1

(12' αυτ. Λουέρ, 25' Ταμάρι - 65' Πέτερ)

Κυριακή 12/4

Νις-Χάβρη 1-1

(59' Αμπντί - 41' Σαμάτα)

Τουλούζ-Λιλ 0-4

(23' Μενιέ, 50' Περό, 55' Φερνάντες Παρντο, 88' πεν . Ζιρού)

Λιόν-Λοριάν 21:45

Δευτέρα 13/4

Μπρεστ-Στρασβούργο 21:00

Λανς-Παρί Σεν Ζερμέν

