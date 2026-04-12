Δεν ξυπνάει από τον εφιάλτη: Η βαθμολογία και το πρόγραμμα της Τότεναμ μέχρι το τέλος της Premier League

Η Τότεναμ ηττήθηκε και στην έδρα της Σάντερλαντ, παραμένοντας εντός της επικίνδυνης ζώνης και συνεχίζοντας να κινδυνεύει πάρα πολύ σοβαρά με έναν ιστορικό υποβιβασμό!

Στο πρώτο τους παιχνίδι με τον Ντε Τζέρμπι στην τεχνική τους ηγεσία, οι Λονδρέζοι ηττήθηκαν με 1-0 στην έδρα της Σάντερλαντ και παραμένουν εγκλωβισμένοι εντός της ζώνης του υποβιβασμού.

Χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα μέσα στο 2026, η Τότεναμ συνεχίζει να κινδυνεύει άμεσα με έναν ιστορικό υποβιβασμό και βλέπει την κατάσταση να δυσκολεύει ακόμα περισσότερο, έχοντας να δώσει μόλις 6 ακόμα παιχνίδια ως το τέλος της σεζόν στην Premier League!

Το πρόγραμμα της Τότεναμ:

Τότεναμ–Μπράιτον

Γουλβς-Τότεναμ

Άστον Βίλα-Τότεναμ

Τότεναμ-Λιντς

Τσέλσι-Τότεναμ

Τότεναμ-Έβερτον

