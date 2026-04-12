ΒΙΝΤΕΟ: Δεν τελειώνει η κατηφόρα για την Τότεναμ που μένει στη ζώνη του υποβιβασμού!

Η Σάντερλαντ είναι η ομάδα με τα περισσότερα πρώτα ημίχρονα δίχως γκολ στο φετινό πρωτάθλημα και αυτό δεν άλλαξε ούτε στην αναμέτρηση με την Τότεναμ.

Οι Ροφς και Κίνσκι στις δύο εστίες ήταν ετοιμοπόλεμοι ν’ αντιδράσουν όταν έπρεπε να το κάνουν, ενώ, στη μεγαλύτερη στιγμή του πρώτου μέρους στο «Στάδιο του φωτός», αναιρέθηκε απόφαση για πέναλτι υπέρ των «σπιρουνιών».

Ο Κόλο Μουανί δέχθηκε διπλό μαρκάρισμα στην περιοχή, αλλά ήταν εκείνος που πάτησε το πόδι του αντιπάλου του κι αμέσως μετά άρχισε να πέφτει για να εκμεταλλευτεί και το πόδι του Ο’Νάιεν. H Σάντερλαντ κάποια στιγμή έφτασε να έχει το 63% των τελικών της από στατικές φάσεις και στο 60’ ο Ριτσάρλισον πήγε να πλασάρει πανέξυπνα χαμηλά, αλλά ήταν εύκολη λεία για τον Ροφς. Ως απάντηση, οι «μαυρόγατες»… σκόραραν!

Με τον Μουκιέλε να σουτάρει από τα όρια της περιοχής και την κόντρα στον Φαν ντε Φεν να πετά στην άλλη γωνία τον Κίνσκι για το 1-0!

Με την Τότεναμ να μην καταφέρνει να πάρει νίκη στα 32 τελευταία ματς που δέχθηκε πρώτη γκολ στο πρωτάθλημα, ασφαλώς και τα… φαντάσματα άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους, ο Ρομέρο αποχώρησε αναγκαστικά με δάκρυα μετά από πρόβλημα που αποκόμισε και τελικά οι Λονδρέζοι ηττήθηκαν σε ακόμα ένα ματς για να παραμείνουν στη ζώνη του υποβιβασμού!

Στα υπόλοιπα ματς, όσο κι αν το ήθελε, η Νότιγχαμ Φόρεστ, δεν κατάφερε να πάρει κάτι περισσότερο από το 1-1 απέναντι στην Άστον Βίλα. Οι Villans προηγήθηκαν με αυτογκόλ του Μουρίλο και ισοφαρίστηκαν από το μακρινό τελείωμα του Νίκο Γουίλιαμς πριν την ανάπαυλα.

Με τον βαθμό που πήρε το σύνολο του Νούνο Σάντο, βρίσκεται στο +3 από την επικίνδυνη ζώνη. Αυτός είναι και ο λόγος που… ούτε πολύ καλό έκανε στο κλαμπ του Νότιγχαμ αυτό το αποτέλεσμα, ούτε πολύ κακό, με δεδομένη την ήττα της Τότεναμ στο «Στάδιο του Φωτός».

Με δυο γκολ του Ματετά στο 80ο και το 94ο λεπτό, η Κρίσταλ Πάλας έφτασε με ανατροπή στο 2-1 επί της Νιούκαστλ στο πιο... χαλαρού βαθμολογικού ενδιαφέροντος παιχνίδι, το μεσημέρι της Κυριακής.

