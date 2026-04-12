Τραυματίστηκε και αποχώρησε δακρυσμένος ο Ρομέρο

Ο Κρίστιαν Ρομέρο, αποχώρησε δακρυσμένος από την αναμέτρηση της Τότεναμ με τη Σάντερλαντ, έχοντας τραυματιστεί και με την ομάδα του να χάνει και να παραμένει εντός της ζώνης του υποβιβασμού.

Ο αρχηγός της Τότεναμ τραυματίστηκε και αναγκάστηκε να βγει ως αλλαγή στο 68ο λεπτό της κρίσιμης αναμέτρησης της ομάδας του με τη Σάντερλαντ, με την ομάδα του να βρίσκεται πίσω στο σκορ με 1-0, αποτέλεσμα που την αφήνει κολλημένη εντός της ζώνης του υποβιβασμού.

Κατευθυνόμενος προς τα αποδυτήρια, ο Αργεντινός αμυντικός ήταν εμφανώς απογοητευμένος και δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκριά του, ενώ πλέον περιμένουμε να μάθουμε πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός του.

sport-fm.gr