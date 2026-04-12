Δεν έφευγε ο κόσμος της Λίβερπουλ μέχρι Ρόμπερτσον και Σαλάχ να μπουν στα αποδυτήρια!

Μετά το τέλος της αναμέτρησης όλοι χειροκρότησαν και χειροκροτήθηκαν. Ο κόσμος στο «Άνφιλντ» ξέρει να αναγνωρίζει και να… τιμάει. Για τον λόγο αυτό δεν κουνήθηκε κανείς από τη θέση του, μέχρι να αποχωρήσει από το χορτάρι ο Μοχάμεντ Σαλάχ και ο Άντι Ρόμπερτσον. Δύο «θρύλοι» της Λίβερπουλ αποθεώθηκαν όπως του αρμόζει!

Μια αποθέωση όπως αρμόζει σε δύο «θρύλους». Μοχάμεντ Σαλάχ και Άντι Ρόμπερτσον καταχειροκροτήθηκαν από τους φίλους της Λίβερπουλ μετά τη νίκη με 2-0 επί της Φούλαμ. Βέβαια, δεν μιλάμε για ένα απλό, τυπικό χειροκρότημα, αλλά κάτι πολύ μεγαλύτερο, όπως τους αξίζει. Είναι η τελευταία τους σεζόν και πρέπει να τους αποχαιρετήσουν σωστά.

Όπως θα δείτε και στο παρακάτω βίντεο, οι φίλοι της Λίβερπουλ, περίμεναν ευλαβικά στις θέσεις τους, για να χειροκροτήσουν και να αποθεώσουν όπως εκείνοι ξέρουν τους Σαλάχ και Ρόμπερτσον.

Δύο ζωντανοί «θρύλοι» της ομάδας θα αποχωρήσουν το καλοκαίρι, και κάθε παιχνίδι από εδώ και πέρα θα έχει άλλη βαρύτητα.

Το τρομερό είναι, πως μέχρι να μπουν στα αποδυτήρια, δεν έφυγε κανείς, ήταν όλοι εκεί να τους δώσουν τα εύσημα, μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο που θα πατήσουν το χορτάρι.

Οι φίλοι των «reds» είδαν την ομάδα τους να κερδίζει και χάρηκαν λίγο… περισσότερο, εν αναμονή της ρεβάνς με την Παρί Σεν Ζερμέν.

Ίσως είναι το τελευταίο τους ματς με τη Λίβερπουλ στο Champions League, αν και σε ένα γεμάτο «Άνφιλντ», σε τόσο κρίσιμο αγώνα, δεν μπορείς ποτέ να ξεγράψεις τους «reds».

Όπως και να ‘χει, οι δυο τους, πήραν αυτό που τους αξίζει, για την τεράστιά τους προσφορά!

❤️ Liverpool fans at Anfield paying tribute to Andy Robertson and Mo Salah. ✨@Geo__team 🎥 pic.twitter.com/KPj0Er5lIa — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 11, 2026

