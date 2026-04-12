ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δεν έφευγε ο κόσμος της Λίβερπουλ μέχρι Ρόμπερτσον και Σαλάχ να μπουν στα αποδυτήρια!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η Λίβερπουλ κατάφερε να δώσει λίγη χαρά στον κόσμο της, νικώντας με 2-0 τη Φούλαμ

Μετά το τέλος της αναμέτρησης όλοι χειροκρότησαν και χειροκροτήθηκαν. Ο κόσμος στο «Άνφιλντ» ξέρει να αναγνωρίζει και να… τιμάει. Για τον λόγο αυτό δεν κουνήθηκε κανείς από τη θέση του, μέχρι να αποχωρήσει από το χορτάρι ο Μοχάμεντ Σαλάχ και ο Άντι Ρόμπερτσον. Δύο «θρύλοι» της Λίβερπουλ αποθεώθηκαν όπως του αρμόζει!

Μια αποθέωση όπως αρμόζει σε δύο «θρύλους». Μοχάμεντ Σαλάχ και Άντι Ρόμπερτσον καταχειροκροτήθηκαν από τους φίλους της Λίβερπουλ μετά τη νίκη με 2-0 επί της Φούλαμ. Βέβαια, δεν μιλάμε για ένα απλό, τυπικό χειροκρότημα, αλλά κάτι πολύ μεγαλύτερο, όπως τους αξίζει. Είναι η τελευταία τους σεζόν και πρέπει να τους αποχαιρετήσουν σωστά.

Όπως θα δείτε και στο παρακάτω βίντεο, οι φίλοι της Λίβερπουλ, περίμεναν ευλαβικά στις θέσεις τους, για να χειροκροτήσουν και να αποθεώσουν όπως εκείνοι ξέρουν τους Σαλάχ και Ρόμπερτσον.

Δύο ζωντανοί «θρύλοι» της ομάδας θα αποχωρήσουν το καλοκαίρι, και κάθε παιχνίδι από εδώ και πέρα θα έχει άλλη βαρύτητα.

Το τρομερό είναι, πως μέχρι να μπουν στα αποδυτήρια, δεν έφυγε κανείς, ήταν όλοι εκεί να τους δώσουν τα εύσημα, μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο που θα πατήσουν το χορτάρι.

Οι φίλοι των «reds» είδαν την ομάδα τους να κερδίζει και χάρηκαν λίγο… περισσότερο, εν αναμονή της ρεβάνς με την Παρί Σεν Ζερμέν.

Ίσως είναι το τελευταίο τους ματς με τη Λίβερπουλ στο Champions League, αν και σε ένα γεμάτο «Άνφιλντ», σε τόσο κρίσιμο αγώνα, δεν μπορείς ποτέ να ξεγράψεις τους «reds».

Όπως και να ‘χει, οι δυο τους, πήραν αυτό που τους αξίζει, για την τεράστιά τους προσφορά!

england365.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Όσοι ξέφυγαν του Σεμέδο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μια... γάτα διέκοψε το Εστρέλα ντε Αμαντόρα-Σπόρτινγκ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο Sinner εκθρόνισε τον Alcaraz και πήρε ξανά το Νο.1

Τένις

|

Category image

Δεν ξυπνάει από τον εφιάλτη: Η βαθμολογία και το πρόγραμμα της Τότεναμ μέχρι το τέλος της Premier League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Φόρεστ χαμογελά για τον βαθμό της και το… πάθημα της Τότεναμ, ανατροπή με Ματετά για την Πάλας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δεν έφευγε ο κόσμος της Λίβερπουλ μέχρι Ρόμπερτσον και Σαλάχ να μπουν στα αποδυτήρια!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Ρόμπερτσον αποκάλυψε γιατί φεύγει από τη Λίβερπουλ: «Ένας είναι ο βασικός λόγος και τα είπαμε ειλικρινά…»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Δεν τελειώνει η κατηφόρα για την Τότεναμ που μένει στη ζώνη του υποβιβασμού!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σενάρια για διάδοχο του Μικέλ Αρτέτα – Στο προσκήνιο ο Φάμπρεγκας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τραυματίστηκε και αποχώρησε δακρυσμένος ο Ρομέρο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εθνική Futsal: Νίκησε το Σαν Μαρίνο και περιμένει

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Απάντηση στην προκατάληψη

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Νίκη - μισή παραμονή η Τζένοα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Λίβερπουλ βρήκε τον αντικαταστάτη του Σαλάχ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανεβαίνει ο… πήχης

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη