Ο Ρόμπερτσον αποκάλυψε γιατί φεύγει από τη Λίβερπουλ: «Ένας είναι ο βασικός λόγος και τα είπαμε ειλικρινά…»

Ο Άντι Ρόμπερτσον ξεκαθάρισε ότι ουδέποτε του προσφέρθηκε νέο συμβόλαιο από τη Λίβερπουλ αυτό τον καιρό και τόνισε γιατί εκείνος αποφάσισε ν’ αποχωρήσει το καλοκαίρι από το κλαμπ.

Ο Άντι Ρόμπερτσον αποχωρεί στο φινάλε της σεζόν από το «Άνφιλντ» μαζί με τον Μο Σαλάχ και το απόγευμα του Σαββάτου αγωνίστηκε μπροστά στο κοινό της Λίβερπουλ για πρώτη φορά από τη μέρα που ανακοίνωσε ότι στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου θα κλείσει τον κύκλο του στο λιμάνι.

Ο Σκωτσέζος φουλ μπακ αποθεώθηκε από τους οπαδούς των «κόκκινων» που θα θυμούνται ευχάριστα αυτά τα 9 χρόνια της παρουσίας του αριστεροπόδαρου άσου στον σύλλογο, με τον αρχηγό της εθνικής ομάδας της πατρίδας του να δηλώνει:

«Θέλω απλά να παίζω. Αυτός είναι ο βασικός λόγος της απόφασής μου. Δεν μου πρόσφερε νέο συμβόλαιο η ομάδα, αλλά μιλήσαμε με απόλυτη ειλικρίνεια για να ξεκαθαρίσουμε τις προθέσεις μας.

Στη Λίβερπουλ ουδείς σου εγγυάται θέση βασικού κι αυτό είναι φυσιολογικό σε ένα τέτοιο κλαμπ. Ίσως είναι τελικά η σωστή ώρα να προχωρήσω. Και πήραμε αυτή την απόφαση την ίδια στιγμή με τον Σαλάχ».

