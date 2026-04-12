Γράφεις Μπάγερν... διαβάζεις -105- γκολ

Η Μπάγερν Μονάχου συνέτριψε την-γηπεδούχο- Σανκτ Πάουλι με 5-0 στην Bundesliga, σημειώνοντας ρεκόρ γκολ όλων των εποχών, φτάνοντας τα 105 γκολ, ενώ παράλληλα διεύρυνε το προβάδισμά της στην κορυφή της βαθμολογίας στους 12 βαθμούς, πέντε αγωνιστικές πριν από το τέλος.

Οι Βαυαροί, που θα φιλοξενήσουν τη Ρεάλ Μαδρίτης την επόμενη εβδομάδα στον δεύτερο αγώνα των προημιτελικών του Champions League, μετά τη νίκη τους με 2-1 στην Ισπανία, βρίσκονται αγκαλιά με τον τίτλο του πρωταθλήματος με 76 βαθμούς, ενώ η δεύτερη Μπορούσια Ντόρτμουντ έχει μείνει στους 64 μετά την ήττα της με 1-0 από την Μπάγερ Λεβερκούζεν εντός έδρας.

«Είμαι ικανοποιημένος με την απόδοσή μας και το αποτέλεσμα», δήλωσε ο προπονητής της Μπάγερν, Βίνσεντ Κομπανί, σε συνέντευξη Τύπου.

«Η Σανκτ Πάουλι είναι μια ομάδα που σχεδόν πάντα αμύνεται πολύ καλά και δέχεται λίγα γκολ. Έχει επίσης την ικανότητα για αντεπίθεση, η οποία σε αυτό το στάδιο μπορεί να αποτελέσει αιτία ανησυχίας. Επομένως, αυτό που κάναμε σήμερα εδώ δεν είναι κάτι που πρέπει να θεωρείται δεδομένο», δήλωσε ο Κομπανί.

Η κεφαλιά -στο ένατο λεπτό- από τον Τζαμάλ Μουσιάλα έδωσε στους φιλοξενούμενους το ρεκόρ των 101 γκολ σε μία σεζόν, που είχε σημειώσει η Μπάγερν πριν 54 χρόνια, την περίοδο 1971-72.

Οι φιλοξενούμενοι πρόσθεσαν δύο ακόμη γκολ σε γρήγορη διαδοχή νωρίς μετά την επανέναρξη, με τον Λέον Γκορέτσκα στο 53ο λεπτό και τον Μίκαελ Ολίσε ένα λεπτό αργότερα, για να ξεπεράσουν το προηγούμενο καλύτερο ρεκόρ και να εξασφαλίσουν τους τρεις βαθμούς.

Ο Νίκολας Τζάκσον σκόραρε ένα τέταρτο στο 65ο λεπτό πριν ο Ραφαέλ Γκερέιρο κάνει το 5-0 δύο λεπτά πριν από το τέλος.

Να σημειωθεί ότι στην ιστορία της Bundesliga, το όριο των 100 γκολ μετά από 34 αγωνιστικές έχει επιτευχθεί μόνο τρεις φορές, κάθε φορά από τους γίγαντες του Μονάχου.

Το 1971/72, ωθούμενη από τα 40 γκολ του Γκερντ Μίλερ, τα οποία για πολύ καιρό αποτελούσαν το ρεκόρ για έναν παίκτη στη Bundesliga Μπουντεσλίγκα, η Μπάγερν Μονάχου έφτασε τα 101 γκολ μετά από μια νίκη με 5-1 την τελευταία αγωνιστική εναντίον της Σάλκε.

Λίγο λιγότερο από μισό αιώνα αργότερα, αυτή τη φορά με τη βοήθεια των 36 γκολ του Πολωνού επιθετικού Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (ο οποίος θα ξεπέρασε το ρεκόρ του Γκερντ Μίλερ μια σεζόν αργότερα με 41 γκολ), η Μπάγερν Μονάχου έφτασε τα 100 γκολ μετά από μια νίκη με 4-0 την τελευταία αγωνιστική της σεζόν 2019/20, που παίχτηκε στο Βόλφσμπουργκ.

Η ομάδα του Μονάχου δεν περίμενε μέχρι την 34η αγωνιστική για να φτάσει σε αυτό το ορόσημο, αλλά το πέτυχε έξι αγώνες πριν από το τέλος.

Ο Άγγλος δεθνής επιθετικός Χάρι Κέιν δεν αγωνίστηκε χθες, αλλά έχοντας πετύχει ήδη ήδη 31 γκολ, είναι πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος.

Να σημειωθεί ότι η Μπάγερν έχει κατά μέσο όρο παρόμοιο αριθμό γκολ στο Champions League (3,09 ανά παιχνίδι).

Η Μπάγερν εξακολουθεί να διεκδικεί τρεις τίτλους και αντιμετωπίζει τη Λεβερκούζεν στον ημιτελικό του Κυπέλλου Γερμανίας στις 22 Απριλίου.