Η μισή Premier League «σφάζεται» στα πόδια του Μινγκέθα

Η Αγγλία όπως όλα δείχνουν έχει σε τεράστια εκτίμηση τον Όσκαρ Μινγκέθα και για τον λόγο αυτό οι μισές ομάδες της Premier League μονομαχούν για το ποια θα τον προλάβει.

Το συμβόλαιο του Ισπανού μπακ λήγει το ερχόμενο καλοκαίρι και δεν αναμένεται να ανανεώσει τη συνεργασία του με τη Θέλτα, επομένως γίνεται ένας μικρός χαμός για το μέλλον του.

Δημοσιεύματα από το Νησί μπλέκουν τις Άρσεναλ, Μάντσεστερ Σίτι, Λίβερπουλ και Τότεναμ με την περίπτωση του, ενώ αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι η Έβερτον, η Άστον Βίλα και η Νιουκάστλ τον παρακολουθούν στενά για τουλάχιστον έναν χρόνο τώρα.

Θυμίζουμε ότι ο Όσκαρ Μινγκέθα έπαιζε πολύ στο «κιτρινόμαυρο» ρεπορτάζ το καλοκαίρι του 2022, τότε που η ΑΕΚ έκανε μεγάλη προσπάθεια για να τον φέρει στη Νέα Φιλαδέλφεια, ωστόσο η Θέλτα τη νίκησε στο φινάλε.