ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Γκουαρντιόλα: «Μεγάλη η διαφορά με την Άρσεναλ»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Το σχόλιο του για τη μάχη του πρωταθλήματος στην Αγγλία

Χαμηλά κρατάει την μπάλα ο Πεπ Γκουαρντιόλα για τη μάχη του πρωταθλήματος, παρά την ήττα της Άρσεναλ, που δίνει τη δυνατότητα στην Μάντσεστερ Σίτι να πλησιάσει με νίκη επί της Τσέλσι.

«Η διαφορά είναι μεγάλη, δεν μπορώ να το αρνηθώ. Εννέα βαθμοί, δύο παιχνίδια λιγότερα, αλλά πρέπει να τα κερδίσεις. Η απόσταση είναι μεγάλη. Το να νικήσεις την Άρσεναλ μία φορά είναι… ουάου. Φαντάσου δύο. Και το λέω τώρα, όχι πριν από τον αγώνα εναντίον τους την επόμενη εβδομάδα», επεσήμανε ο Καταλανός.

«Στο Champions League δεν έχασαν ούτε ένα παιχνίδι. Τα κέρδισαν όλα και έφεραν ισοπαλία μόνο σε ένα. Οι αριθμοί και ο τρόπος που παίζουν είναι σταθερός, και σε όλα, σε όλες τις λεπτομέρειες, είναι κορυφαίοι», τόνισε.

«Μιλάμε για την Άρσεναλ. Αν δεν κερδίσουμε στο Στάμφορντ Μπριτζ, όπου δεν είναι εύκολο μέρος για να πάμε, ίσως δεν χρειάζεται να κάνουμε τη συνέντευξη Τύπου πριν από το ματς με την Άρσεναλ, γιατί θα έχει τελειώσει (η ανάδειξη του πρωταθλητή).

Όλοι το ξέρουν. Το ξέρετε, το ξέρω, οι παίκτες το ξέρουν, όλοι το ξέρουν, η Αγγλία το ξέρει. Απομένουν τόσα πολλά παιχνίδια, πρέπει να τα κερδίσεις όλα. Ούτε μία ισοπαλία, όχι, ξεχάστε το. Εννέα βαθμοί είναι πάρα πολλοί όταν βρίσκεσαι εναντίον της Άρσεναλ. Η σεζόν στην Premier League κρατάει σχεδόν 11 μήνες. Στους 11 μήνες, υπάρχουν πολλά παιχνίδια στα οποία ήμασταν καλοί, αλλά όχι αρκετά καλοί, ώστε να τα κερδίσουμε», πρόσθεσε ο έμπειρος τεχνικός.

Η Σίτι είναι στο -9 με δύο αγώνες λιγότερους και αν τα καταφέρει απέναντι στην Τσέλσι θα μειώσει στους έξι, έχοντας μπροστά της το ματς με την Άρσεναλ εντός έδρας.

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

Διαβαστε ακομη