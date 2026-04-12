Πρόταση «βόμβα» της Ρεάλ για Ολίσε

Ο Μίκαελ Ολίσε έχει εκφράσει την επιθυμία του να παραμείνει στη Μπάγερν Μονάχου, οι «Βαυαροί» δεν πιέζονται να τον πουλήσουν αφού τον θεωρούν βασικό κομμάτι της ομάδας, ωστόσο η Ρεάλ Μαδρίτης είναι έτοιμη να κάνει κίνηση που ίσως αλλάξει τα δεδοιμένα.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα transfernewslive.com η «βασίλισσα» παρακολουθεί στενά την περίπτωση του Ολίσε που μετράει 16 γκολ και 29 ασιστ σε 41 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις φέτος και ετοιμάζει πρόταση που μπορεί να φτάσει και τα 165 εκατομμύρια ευρώ αν δεν την έχει καταθέσει ήδη.

«Η Μπάγερν Μονάχου ξεκαθαρίζει την στάση της με τον Μίκαελ Ολίζε, μετά την τεράστια κίνηση της Ρεάλ Μαδρίτης» είναι ο τίτλος του άρθρου που προσθέτει «υπό τις οδηγίες του Βίνσεντ Κομπανί, ο Μάικλ Ολίσε έχει ανεβάσει το παιχνίδι του σε άλλο επίπεδο».

Τον Ολίσε εξετάζει και η Λίβερπουλ ως αντικαταστάτη του Μοχάμεντ Σαλάχ.

Πρόσφατα και ο Γερμανός δημοσιογράφος Κρίστιαν Φλακ είχε κάνει λόγο για πρόταση 165 εκατ. ευρώ της Ρεάλ για τον Ολίσε.