Πρόταση για να γίνει συμπαίκτης του Μέσι ο Καζεμίρο!

Πρόταση για να γίνει συμπαίκτης του Μέσι ο Καζεμίρο!

Του δίνουν συμβόλαιο μέχρι το 2028

Ο Καζεμίρο θα αποχωρήσει το προσεχές καλοκαίρι από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ήδη έχει στα… πόδια του, πολλές προτάσεις. Μία απ’ αυτές, από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και την Ίντερ Μαϊάμι. Η ομάδα στην οποία παίζει ο Λιονέλ Μέσι, σύμφωνα με πληροφορίες έχει κάνει πρόταση στον ποδοσφαιριστή.

Πρόταση από το MLS φαίνεται πως έχει φτάσει στα… πόδια του Καζεμίρο, με τον Βραζιλιάνο άσο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Το καλοκαίρι θα αποχωρήσει και Ίντερ Μαϊάμι, του έχει κάνει πρόταση για να αγωνιστεί δίπλα στον Λιονέλ Μέσι.

Σύμφωνα λοιπόν και με τον «Nico Schira», η ομάδα του Μαϊάμι έχει κάνει πρόταση για συμβόλαιο στον Βραζιλιάνο μέσο, έως και τον Δεκέμβρη του 2028! Ο Καζεμίρο θα είναι ελεύθερος το καλοκαίρι, οπότε θα μπορέσει να επιλέξει εκείνος τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Έτσι, μπορεί μετά από χρόνια… αντιπαλότητας με τον Λιονέλ Μέσι, να καταλήξουν συμπαίκτες, σε ένα πρωτάθλημα, που τα τελευταία χρόνια, συγκεντρώνει όλο και περισσότερους σπουδαίους ποδοσφαιριστές.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

