Η Παρί «δένει» τον Λουίς Ενρίκε με μυθικό συμβόλαιο έως το 2030

Ο Λουίς Ενρίκε, όπως όλα δείχνουν, θα συνεχίζει την περιπέτειά του στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο Ισπανός προπονητής, σύμφωνα με το RMC Sport , είναι πολύ κοντά στην υπογραφή νέου συμβολαίου με την πρωτοπόρο της Ligue 1, ένα συμβόλαιο που θα ισχύει μέχρι το καλοκαίρι του 2030 και θα τον κάνει έναν από τους που ακριβοπληρωμένους προπονητές στον κόσμο.

Σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Γαλλίας, οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και η τελική συμφωνία είναι πολύ κοντά. Η νέα συμφωνία θα αποφέρει στον Λουίς Ενρίκε έναν εντυπωσιακό μισθό, που εκτιμάται σε περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.