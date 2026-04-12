Η Λίβερπουλ εξετάζει Μίντεχ ως αντι-Σαλάχ

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Mirror» μια από τις περιπτώσεις που εξετάζουν οι ιθύνοντες της Λίβερπουλ είναι αυτή του 21χρονου εξτρέμ της Μπράιτον, Γιακούμπα Μίντεχ.

Ο νεαρός μεσοεπιθετικός αποτελεί επιλογή του προπονητή των «reds», Άρνε Σλοτ αφού τον γνωρίζει καλά από την κοινή τους θητεία στην Φέγενορντ και έχει εισηγηθεί για την απόκτησή του.

Ο νεαρός μεσοεπιθετικός από την Γκάμπια, έχει καταγράψει την φετινή σεζόν 30 συμμετοχές με δύο γκολ και τέσσερις ασίστ στο ενεργητικό του και ξεχωρίζει για την ταχύτητά του.