Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει στα σκαριά μεγάλη πρόταση για τον Μίκαελ Ολίσε

Η Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται αποφασισμένη να ενισχύσει τη μεσοεπιθετική της γραμμή, με στόχο τον Μίκαελ Ολίσε της Μπάγερν Μονάχου.

Σύμφωνα με τον Γερμανό δημοσιογράφο Κρίστιαν Φλακ, η διοίκηση των «Μερένχες», εξετάζει σοβαρά την πιθανότητα να δώσει 165 εκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσει τον 24χρονο ποδοσφαιριστή.

Ο Ολίσε έχει καθιερωθεί ως βασικός παίκτης στη Μπάγερν, με φετινή συγκομιδή 16 γκολ και 29 ασίστ σε 41 εμφανίσεις, δείχνοντας ότι μπορεί να γίνει ο ηγέτης της ομάδας στο μέλλον.

Παρά την προσφορά της Ρεάλ, η γερμανική ομάδα φαίνεται πως δεν θέλει να τον παραχωρήσει, πιστεύοντας στην αξία του.

Η φημολογία για τον Ολίσε έρχεται ενώ η Ρεάλ αναζητά τρόπους να ενισχυθεί με κορυφαία ταλέντα εν όψει της επόμενης σεζόν.

