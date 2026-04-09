Ο Νόιερ MVP των πρώτων προημιτελικών του Champions League

MVP των πρώτων προημιτελικών του Champions League ο Μάνουελ Νόιερ!

Ο πολύπειρος Γερμανός τερματοφύλακας πραγματοποίησε επιβλητική εμφάνιση στην εκτός έδρας νίκη της ομάδας του κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, «κατεβάζοντας τα ρολά» με πολλές και εντυπωσιακές επεμβάσεις!

Έτσι, όπως ήταν απολύτως λογικό, ψηφίστηκε ως ο πολυτιμότερος των πρώτων προημιτελικών, αφήνοντας πίσω του στην ψηφοφορία τους Ράγια, Κβαρατσχέλια και Άλβαρεζ.

1st: Manuel Neuer

2nd: David Raya

3rd: Khvicha Kvaratskhelia

4th: Julián Alvarez



Manuel Neuer wins Player of the Week! 🧤@PlayStationEU | #UCLPOTW pic.twitter.com/yjBPqg5s1f — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 9, 2026

