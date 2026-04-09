Ο Νόιερ MVP των πρώτων προημιτελικών του Champions League
Ο Μάνουελ Νόιερ ψηφίστηκε ως ο πολυτιμότερος των πρώτων προημιτελικών του Champions League, μετά από την εντυπωσιακή του εμφάνιση στην εκτός έδρας νίκη της Μπάγερν επί της Ρεάλ!
MVP των πρώτων προημιτελικών του Champions League ο Μάνουελ Νόιερ!
Ο πολύπειρος Γερμανός τερματοφύλακας πραγματοποίησε επιβλητική εμφάνιση στην εκτός έδρας νίκη της ομάδας του κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, «κατεβάζοντας τα ρολά» με πολλές και εντυπωσιακές επεμβάσεις!
Έτσι, όπως ήταν απολύτως λογικό, ψηφίστηκε ως ο πολυτιμότερος των πρώτων προημιτελικών, αφήνοντας πίσω του στην ψηφοφορία τους Ράγια, Κβαρατσχέλια και Άλβαρεζ.
1st: Manuel Neuer— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 9, 2026
2nd: David Raya
3rd: Khvicha Kvaratskhelia
4th: Julián Alvarez
Manuel Neuer wins Player of the Week! 🧤@PlayStationEU | #UCLPOTW pic.twitter.com/yjBPqg5s1f
