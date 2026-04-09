Το σχέδιο Μαρτίνς θέλει Σαβό

Ουσιαστικά, το γκολ του Σουηδού αύξησε κατά πολύ τις ελπίδες της ΑΕΛ για πρόκριση στον τελικό καθώς το 0-2 και με τον επαναληπτικό στο γήπεδο του αντιπάλου, του έργο θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο.

Μπορεί ο επαναληπτικός του «Στέλιος Κυριακίδης» να αργεί, παρόλα αυτά είναι απόλυτα λογικό πως στην ΑΕΛ ζουν και αναπνέουν για εκείνο το ματς.

Ο Ούγκο Μαρτίνς εξέφρασε την σιγουριά του πως η ομάδα θα πάρει την πρόκριση στον τελικό, ωστόσο είναι δεδομένο πως για να συμβεί αυτό, θα πρέπει να κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι. Να έχει η ομάδα την απόδοση που είχε κυρίως στο β΄μέρος σε όλη την διάρκεια της αναμέτρησης.

Από εκεί και πέρα, είναι δεδομένο πως η ΑΕΛ χρειάζεται ένα γκολ για να καλύψει την διαφορά του σκορ του πρώτου αγώνα. Και όταν μιλάμε για ΑΕΛ και γκολ φέτος, τότε στο μυαλό μας δεν μπορεί να μην έρθει ο Ζακάρια Σαβό.

O 26χρονος φορ, έπειτα από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μακριά απ΄τα γκολ, σκόραρε και απέναντι στην Ομόνοια Αρ. και στο παιχνίδι με την Πάφο φτάνοντας τα 8 σε 16 συμμετοχές.

Στην Πάφο λοιπόν, ο Μαρτίνς θα πρέπει να βρει τον τρόπο να πάει η μπάλα στον Σαβό εντός περιοχής. Στο ματς του «Αλφαμέγα» φάνηκε πως χρειάζεται μονάχα λίγο χώρο για να φτάσει σε τελική προσπάθεια στον στόχο η οποία μπορεί να γίνει γκολ. Όσες περισσότερες τελικές προσπάθειες κάνει η ΑΕΛ, τόσο περισσότερες είναι και οι πιθανότητές της, να φτάσει σε μία μεγάλη ανατροπή - πρόκριση.