Το σχέδιο Μαρτίνς θέλει Σαβό

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

Ο Ζακάρια Σαβό σκόραρε για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι στον ημιτελικό με την Πάφο στο «Αλφαμέγα».

Ουσιαστικά, το γκολ του Σουηδού αύξησε κατά πολύ τις ελπίδες της ΑΕΛ για πρόκριση στον τελικό καθώς το 0-2 και με τον επαναληπτικό στο γήπεδο του αντιπάλου, του έργο θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο. 

Μπορεί ο επαναληπτικός του «Στέλιος Κυριακίδης» να αργεί, παρόλα αυτά είναι απόλυτα λογικό πως στην ΑΕΛ ζουν και αναπνέουν για εκείνο το ματς. 

Ο Ούγκο Μαρτίνς εξέφρασε την σιγουριά του πως η ομάδα θα πάρει την πρόκριση στον τελικό, ωστόσο είναι δεδομένο πως για να συμβεί αυτό, θα πρέπει να κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι. Να έχει η ομάδα την απόδοση που είχε κυρίως στο β΄μέρος σε όλη την διάρκεια της αναμέτρησης. 

Από εκεί και πέρα, είναι δεδομένο πως η ΑΕΛ χρειάζεται ένα γκολ για να καλύψει την διαφορά του σκορ του πρώτου αγώνα. Και όταν μιλάμε για ΑΕΛ και γκολ φέτος, τότε στο μυαλό μας δεν μπορεί να μην έρθει ο Ζακάρια Σαβό.

O 26χρονος φορ, έπειτα από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μακριά απ΄τα γκολ, σκόραρε και απέναντι στην Ομόνοια Αρ. και στο παιχνίδι με την Πάφο φτάνοντας τα 8 σε 16 συμμετοχές. 

Στην Πάφο λοιπόν, ο Μαρτίνς θα πρέπει να βρει τον τρόπο να πάει η μπάλα στον Σαβό εντός περιοχής. Στο ματς του «Αλφαμέγα» φάνηκε πως χρειάζεται μονάχα λίγο χώρο για να φτάσει σε τελική προσπάθεια στον στόχο η οποία μπορεί να γίνει γκολ. Όσες περισσότερες τελικές προσπάθειες κάνει η ΑΕΛ, τόσο περισσότερες είναι και οι πιθανότητές της, να φτάσει σε μία μεγάλη ανατροπή - πρόκριση.

 

ΟΦΗ: «Θέλουμε Έλληνα διαιτητή με ξένο elite στο VAR στον τελικό με τον ΠΑΟΚ»

Ελλάδα

|

Category image

Η εντεκάδα της ΑΕΚ στο Βαγιέκας

Ελλάδα

|

Category image

Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει στα σκαριά μεγάλη πρόταση για τον Μίκαελ Ολίσε

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανανέωσε με την Αλκή ο Ποντικός

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Το σχέδιο Μαρτίνς θέλει Σαβό

ΑΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Χαμό πριν το Βαγιέκας οι ΑΕΚτζήδες!

Ελλάδα

|

Category image

Τέλος στο ιστορικό σερί του Σίνερ παρά την πρόκριση στους «8» του Monte-Carlo Masters

Τένις

|

Category image

Επιτροπή Δεοντολογίας: Λειτούργησε η Πλατφόρμας Ανώνυμων Καταγγελιών

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Εθνική Γυναικών: Τελική ευθεία ενόψει Μολδαβίας

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

|

Category image

Η Kapnos Airport Shuttle έσβησε χρέη 25.000 του σωματείου ΑΠΟΕΛ!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ο... ξεκάθαρος Λοσάδα, τα κατάφερε!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Oι έξι παίκτες της ΑΕΚ που είναι στο όριο των καρτών

Ελλάδα

|

Category image

«Το στάδιο της Ντιναμό Bουκουρεστίου θα πάρει το όνομα του Μιρτσέα Λουτσέσκου»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το «αντίο» της Πάφου και του Ντράγκομιρ στον Μιρτσέα Λουτσέσκου

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ξανά, ό,τι πιο δύσκολο

ΑΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη